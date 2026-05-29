Cómo hacer la torta 14 cucharadas paso a paso y sin usar balanza

Cocinar algo rico para la tarde no requiere de balanzas complicadas ni de un gran presupuesto. La torta 14 cucharadas se volvió un fenómeno porque es la "solución definitiva" para quienes buscan rapidez en la cocina. Con solo un recipiente y una cuchara sopera, es posible obtener un bizcochuelo húmedo y muy esponjoso utilizando ingredientes básicos,.

La preparación consiste en batir primero los líquidos en un bol grande. Se deben mezclar dos huevos grandes, la esencia de vainilla o ralladura cítrica, 14 cucharadas de aceite y 14 de leche,. Luego se añaden 14 cucharadas de azúcar y se bate un minuto más hasta que se disuelva. Por último, se incorporan 14 cucharadas de harina leudante con movimientos envolventes para evitar los grumos,.

Esta receta es el "acompañamiento ideal para el mate" y se destaca por ser "el paso a paso más fácil del mundo" para los aficionados a la pastelería,. La mezcla se coloca en un molde de 22 centímetros de diámetro previamente enmantecado. El horno debe estar a 180 grados y el tiempo estimado de cocción es de entre 35 a 40 minutos. El postre estará listo cuando al introducir un palillo en el centro, este salga limpio.