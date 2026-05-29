Equipos de rescate de Laos y países vecinos trabajan intensamente para liberar a cinco hombres que permanecen atrapados desde hace más de una semana en una cueva inundada en una zona montañosa del país. La operación se centra en drenar el agua acumulada, aunque las condiciones climáticas adversas complican las tareas.

El hecho ocurre en la provincia de Xaisomboun, ubicada a unos 120 kilómetros al norte de Vientiane, la capital de Laos. Allí, rescatistas atraviesan pasadizos angostos y sectores completamente anegados para llegar hasta el grupo, que fue hallado días atrás con vida.

Los cinco hombres (identificados como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen) se encuentran en buen estado de salud, aunque visiblemente debilitados tras permanecer varios días sin acceso regular a alimentos ni agua. Desde que fueron localizados, buzos especializados les suministran provisiones básicas para sostenerlos hasta el rescate.

La operación cuenta con la participación de rescatistas de Laos y Tailandia, incluidos buzos con experiencia en operativos complejos como el rescate de un equipo juvenil de fútbol en Tailandia en 2018. También se sumaron especialistas de Malasia, Indonesia, Japón y Francia.

Un video difundido por los equipos de rescate muestra el momento en que los buzos encontraron a los hombres, sentados sobre una roca, rodeados de agua y con linternas. En las imágenes, los atrapados envían mensajes de tranquilidad a sus familias y celebran la llegada de ayuda.

Según las autoridades, el grupo había ingresado a la cueva en busca de minerales valiosos, atraídos por la presencia de rocas y arena de color inusual que sugerían posibles yacimientos de oro. Sin embargo, fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida.

En total, eran ocho las personas que habían ingresado al lugar. Una logró escapar y alertar a las autoridades, mientras que otras dos continúan desaparecidas y son intensamente buscadas por los equipos de rescate.

El principal obstáculo para avanzar con la evacuación es el nivel del agua dentro de la cueva, que aumenta debido a las lluvias constantes. La entrada, ubicada en una zona baja, facilita el ingreso de agua durante las tormentas, lo que obliga a redoblar los esfuerzos para bombearla hacia el exterior.

Las autoridades indicaron que el objetivo es completar el drenaje y concretar el rescate durante las próximas horas, aunque todo dependerá de las condiciones climáticas. La operación mantiene en vilo a la región y genera expectativa internacional por el desenlace.