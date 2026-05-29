La intención del Gobierno nacional de avanzar en la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal encendió las alarmas en el sector de la salud. Desde la Asociación Sanjuanina de Nutrición, su presidenta, Rita López, expresó a DIARIO HUARPE su profunda preocupación y la de las entidades nucleadas en Fagran (Federación Argentina de Graduados en Nutrición), calificando esta medida como un "retroceso" para la salud pública.

Rita López, presidenta de la Asociación Sanjuanina de Nutrición. FOTO SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

López defendió la importancia de la normativa vigente desde 2021 que obliga a las empresas de alimentos a colocar sellos negros con forma de octógono en el frente de los envases con el objetivo es advertir de forma rápida si un producto tiene cantidades excesivas de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. "La ley generó un montón de oportunidades para que las personas puedan elegir y saber qué comen, qué tienen los productos que eligen en el supermercado. No está bueno que volvamos para atrás", dijo.

Ante el argumento oficial que cuestiona la generalización sobre los productos, la especialista aclaró que los octógonos no prohíben ningún alimento. "Lo que dicen esos sellos es el exceso de nutrientes críticos, como azúcar, grasas saturadas o calorías. Nada está prohibido con el etiquetado frontal; lo que permite es que el consumidor tenga información clara para decidir", explicó López.

La presidenta de la asociación local resaltó que la ley logró un cambio de hábito notable. "Hay estudios en Argentina que demuestran que las personas, al ir a comprar, tienen la posibilidad de observar y saber qué tienen los productos. Incluso los niños ya identifican los sellos. Hemos notado en el consultorio que los pacientes eligen mejor, y las ventas de ciertos ultraprocesados han bajado debido a esta concientización", agregó.

López enfatizó que el eje central debe ser la educación alimentaria, una de las patas fundamentales de la ley que va más allá de los sellos. "Necesitamos educar desde chiquitos, en las escuelas y a las familias. Como asociación, buscamos salir a comunicar cómo alimentarse mejor, dar talleres de recetas saludables y ayudar a la población a entender cómo optimizar su economía para adquirir alimentos reales, como frutas y verduras, que no llevan octógonos", sentenció.

Finalmente, la profesional subrayó que la labor del nutricionista es clave para enseñar a consumir con equilibrio: "Cada persona tiene un consumo individual. Nosotros enseñamos qué cantidades y cuántas veces al día, sin demonizar, pero con información. Eliminar el etiquetado sería perder una herramienta vital que ya está ayudando a mejorar la salud de la población argentina".