River Plate concretó su primera venta en el mercado de pases 2026 y comenzó a mover oficialmente su plantel de cara al segundo semestre de la temporada. La dirigencia cerró la transferencia del juvenil Agustín Ruberto al fútbol europeo en una operación que dejará un importante ingreso económico para el club de Núñez.

River vendió a un jugador que seguirá su carrera la liga española (foto: ig/getafecf)

Según trascendió, el delantero continuará su carrera en el Villarreal de España, que adquirirá gran parte de los derechos económicos del futbolista luego de intensas negociaciones con la dirigencia millonaria. El atacante era seguido desde hace tiempo por varios clubes europeos debido a su proyección y rendimiento en divisiones juveniles.

La operación se cerró por una cifra cercana a los 12 millones de euros entre monto fijo y objetivos, aunque River conservaría un porcentaje de una futura venta. Además, el club argentino buscará que el futbolista permanezca algunos meses más en el plantel antes de emigrar definitivamente a Europa.

Ruberto es considerado una de las grandes apariciones de las inferiores riverplatenses en los últimos años. Fue figura en selecciones juveniles argentinas y tuvo destacadas actuaciones en torneos internacionales, lo que despertó rápidamente el interés de clubes del exterior.

La venta se produce en un contexto donde River necesita equilibrar sus finanzas y generar recursos para afrontar futuras incorporaciones. El club también analiza posibles ofertas por otros futbolistas del plantel profesional y varios juveniles que son observados desde Europa.

En paralelo, Marcelo Gallardo ya trabaja junto a la dirigencia en la planificación del próximo semestre, donde River afrontará la Copa Libertadores, el torneo local y el Mundial de Clubes. Por eso, la intención del cuerpo técnico es mantener una base competitiva pese a las posibles salidas.

La noticia generó opiniones divididas entre los hinchas. Mientras algunos celebraron el ingreso económico y el crecimiento internacional del juvenil, otros lamentaron que otra promesa surgida del club pueda emigrar rápidamente sin consolidarse plenamente en Primera División.

Con esta transferencia, River inaugura oficialmente un mercado de pases que promete mucho movimiento en el fútbol argentino, especialmente por el interés de clubes europeos en jóvenes talentos sudamericanos de proyección internacional.