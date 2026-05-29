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La alegría de Nico Paz tras ser citado por la Selección para ir al Mundial
POR REDACCIÓN
Nicolás Paz vivió uno de los momentos más importantes de su carrera luego de ser confirmado por Lionel Scaloni en la lista definitiva de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026. El joven mediocampista reaccionó rápidamente en sus redes sociales y compartió un mensaje cargado de emoción tras conocer la noticia.
“Un sueño hecho realidad”, escribió el futbolista del Como de Italia en una historia de Instagram, donde reposteó la publicación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino con los 26 jugadores elegidos para defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.
Paz será uno de los ocho futbolistas argentinos que disputarán su primera Copa del Mundo. A sus 21 años, se transformó en una de las grandes apuestas de Scaloni para comenzar el recambio generacional dentro del plantel campeón del mundo.
El mediocampista viene de una temporada destacada en el fútbol italiano con el Como 1907, donde logró consolidarse como una de las revelaciones de la Serie A. Su rendimiento despertó además el interés del Real Madrid, club que analiza ejecutar una cláusula de recompra para volver a incorporarlo.
Nacido en Tenerife, España, Nico Paz eligió representar a la Argentina pese a tener doble nacionalidad. Es hijo de Pablo Paz, exdefensor de la Selección argentina que disputó el Mundial de Francia 1998.
Su crecimiento dentro del seleccionado fue rápido. Debutó oficialmente con la Mayor en octubre de 2024 y rápidamente logró destacarse, incluso asistiendo a Lionel Messi en uno de sus primeros partidos con la camiseta albiceleste.
La inclusión de Paz en la lista definitiva también representó una de las grandes novedades de la convocatoria de Scaloni. El entrenador mantuvo la base campeona del mundo, pero apostó por incorporar jóvenes talentos con proyección internacional para reforzar el plantel.
Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial
ARQUEROS
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
DEFENSORES
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Lisandro Martínez - Manchester United
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Nicolás Otamendi - SL Benfica
Cristian Romero - Tottenham Hotspur
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
MEDIOS
Leandro Paredes - Boca Juniors
Rodrigo De Paul - Inter de Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Valentín Barco - Racing Estrasburgo
Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
Nicolás Paz - Calcio Como 1907
DELANTEROS
Lionel Messi - Inter de Miami
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Nicolás González - Atlético de Madrid
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
José López - Palmeiras