Nicolás Paz vivió uno de los momentos más importantes de su carrera luego de ser confirmado por Lionel Scaloni en la lista definitiva de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026. El joven mediocampista reaccionó rápidamente en sus redes sociales y compartió un mensaje cargado de emoción tras conocer la noticia.

“Un sueño hecho realidad”, escribió el futbolista del Como de Italia en una historia de Instagram, donde reposteó la publicación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino con los 26 jugadores elegidos para defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.

Paz será uno de los ocho futbolistas argentinos que disputarán su primera Copa del Mundo. A sus 21 años, se transformó en una de las grandes apuestas de Scaloni para comenzar el recambio generacional dentro del plantel campeón del mundo.

El mediocampista viene de una temporada destacada en el fútbol italiano con el Como 1907, donde logró consolidarse como una de las revelaciones de la Serie A. Su rendimiento despertó además el interés del Real Madrid, club que analiza ejecutar una cláusula de recompra para volver a incorporarlo.

Nacido en Tenerife, España, Nico Paz eligió representar a la Argentina pese a tener doble nacionalidad. Es hijo de Pablo Paz, exdefensor de la Selección argentina que disputó el Mundial de Francia 1998.

Su crecimiento dentro del seleccionado fue rápido. Debutó oficialmente con la Mayor en octubre de 2024 y rápidamente logró destacarse, incluso asistiendo a Lionel Messi en uno de sus primeros partidos con la camiseta albiceleste.

La inclusión de Paz en la lista definitiva también representó una de las grandes novedades de la convocatoria de Scaloni. El entrenador mantuvo la base campeona del mundo, pero apostó por incorporar jóvenes talentos con proyección internacional para reforzar el plantel.

Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial

ARQUEROS

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

DEFENSORES

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

MEDIOS

Leandro Paredes - Boca Juniors

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing Estrasburgo

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

DELANTEROS

Lionel Messi - Inter de Miami

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

José López - Palmeiras

