"La quiero, pero...": Paula Chaves y el porqué no se amiga con Zaira Nara

La tarde del jueves dejó una imagen que muchos interpretaron como el fin de una guerra mediática. Paula Chaves y Zaira Nara se mostraron juntas y sonrientes en un shopping, pero la realidad puertas adentro es muy distinta.

La esposa de Pedro Alfonso fue tajante al describir la situación actual con quien fuera la madrina de una de sus hijas. Al salir de los estudios de Olga a las 12:40 horas, la modelo aclaró que "no hay vínculo, no somos amigas, tampoco nos hablamos", terminando con las ilusiones de una reconciliación inmediata.

Para Paula, el reencuentro fue puramente profesional. Ella destacó que "a mí me gusta poder laburar así, que no haya tipo una cuestión tensa de que si nos saludamos, si no nos saludamos. Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho". A pesar del cariño que persiste por los años compartidos, la distancia parece ser el camino elegido por ambas en esta etapa de sus vidas.

El debate sobre si este acercamiento fue por afecto o por intereses económicos llegó a Intrusos. En una charla con Puro Show, la conductora repasó que "muchas veces nos cruzamos en un montón de eventos, salvo que ahora tenemos buena onda y se dejaron muchas cosas de lado".

Además, explicó que no sintió presión por la coincidencia laboral porque "también pasó el tiempo. Yo no fui nerviosa por ir a verla. Nos abrazamos, saludamos, nos pidieron una foto y nos la sacamos".

La historia de desencuentros entre ellas tiene antecedentes que no salieron a la luz en su momento. La modelo recordó que hace dos o tres años, en un desfile de Heidi Clair, les tomaron fotografías que nunca se publicaron. Paula confesó que "en ese momento no nos hablábamos y estaba todo (mal)", marcando un contraste con la actitud actual donde, según sus palabras, "ahora ya está. Está todo bien".

A pesar de este clima de paz superficial, el distanciamiento sigue firme. La protagonista resumió el estado de las cosas diciendo que "hoy no somos amigas, no hay vínculo, pero nos vemos en un evento y está todo bien".

La frialdad se trasladó al mundo digital, donde Zaira promocionó la acción comercial en sus redes pero Paula optó por no postear nada al respecto. Según detalló Pochi de Gossipeame, la modelo ni siquiera sigue a la hermana de Wanda Nara en Instagram, confirmando que la foto del abrazo fue solo un gesto de cortesía laboral.