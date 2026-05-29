La previa del Mundial 2026 sigue dejando historias emotivas alrededor de la Selección argentina y una de las más comentadas en las últimas horas tuvo como protagonista a Alexis Mac Allister. La madre del futbolista reveló públicamente la promesa que le hizo su hijo antes de la Copa del Mundo y emocionó a los hinchas argentinos.

Según contó su mamá en una entrevista, el volante le aseguró que irá al Mundial “con las mismas ganas y el mismo compromiso” que tuvo en Qatar 2022, donde Argentina logró la histórica consagración de la mano de Lionel Scaloni. La familia destacó además la enorme responsabilidad con la que el jugador vive cada convocatoria a la Albiceleste.

Mac Allister será nuevamente una pieza clave del mediocampo argentino en la defensa del título mundial. Tras consolidarse como titular en Qatar, el futbolista del Liverpool se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza para el entrenador Lionel Scaloni.

La madre del jugador también recordó cómo vivió la histórica conquista en Qatar y aseguró que toda la familia sigue viviendo “un sueño”. En ese sentido, remarcó el orgullo que sienten por la carrera de Alexis y por su crecimiento dentro de la Selección nacional.

El volante llega al Mundial 2026 en uno de los mejores momentos de su carrera. Después de destacarse en la Premier League con Liverpool, logró consolidarse entre los mediocampistas más valorados del fútbol europeo y mantener un nivel muy alto tanto en su club como en la Selección.

Argentina afrontará el torneo como vigente campeona del mundo y una de las máximas candidatas al título. El plantel mantiene buena parte de la base que ganó en Qatar y combina experiencia con la aparición de jóvenes futbolistas que tendrán su primera experiencia mundialista.

La figura de Mac Allister creció notablemente en los últimos años dentro del equipo nacional. Además de su rendimiento futbolístico, el cuerpo técnico valora su perfil equilibrado y su capacidad para adaptarse a distintas funciones dentro del mediocampo.

Mientras la expectativa por el debut argentino continúa creciendo, las historias personales de los jugadores vuelven a despertar el entusiasmo de los hinchas, que sueñan con una nueva consagración mundialista.