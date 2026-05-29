Un adolescente de 15 años sufrió graves quemaduras luego de intentar realizar un peligroso reto viral que había visto en redes sociales. El episodio ocurrió en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y volvió a encender la alarma sobre los riesgos de los desafíos que circulan por internet entre niños y adolescentes.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo durante la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Roberto Fontarosa al 1700. El menor se encontraba junto a otros adolescentes cuando intentaron replicar un experimento que involucraba fuego y alcohol etílico. Por causas que son materia de investigación, la maniobra salió mal y el joven terminó con importantes lesiones.

Tras el accidente, un servicio de emergencias acudió al domicilio y trasladó al adolescente a un centro de salud de Río Cuarto. El joven ingresó acompañado por su madre y quedó internado bajo observación médica.

Los profesionales que lo asistieron diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado en el abdomen y en los miembros superiores. Si bien su estado es estable, permanece bajo control para evaluar la evolución de las heridas y prevenir posibles complicaciones.

El caso generó preocupación debido al creciente número de incidentes relacionados con desafíos virales peligrosos. Especialistas en salud advirtieron que este tipo de contenidos suelen difundirse rápidamente en plataformas digitales y pueden llevar a los adolescentes a subestimar los riesgos reales de determinadas prácticas.

Médicos del Hospital de Quemados de Buenos Aires ya habían alertado sobre el aumento de jóvenes lesionados tras participar en retos que implican el uso de fuego, alcohol o sustancias inflamables. En varios casos, las víctimas sufrieron quemaduras severas que requirieron cirugías y largos períodos de rehabilitación.