El fiscal Gerardo Pollicita decidió suspender la audiencia testimonial prevista para este jueves, en la que debían declarar Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las dos mujeres que financiaron la compra del departamento de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, ubicado en la calle Miró 500, en el barrio de Caballito.

La suspensión se debe a que el abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma, no puede asistir por compromisos en otra jornada judicial. La nueva fecha para la declaración quedó fijada para el próximo miércoles a la misma hora.

En paralelo, la causa incluye otra audiencia testimonial programada para el lunes 13, donde Graciela y Victoria Cancio deberán declarar por la financiación de un inmueble anterior de Adorni, ubicado en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

La postergación de las declaraciones se enmarca en la investigación por enriquecimiento ilícito contra Adorni, donde se busca determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias y el rol de los financiadores en las transacciones.

El expediente continúa avanzando con medidas judiciales, allanamientos y revisión de documentación, mientras la Justicia procura reconstruir los movimientos de dinero vinculados a la compra de los departamentos.