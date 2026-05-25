Javier Milei asiste al Tedeum Patrio en la Catedral Metropolitana

El presidente Javier Milei participó este 25 de Mayo del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, a la que se dirigió caminando desde la Casa Rosada junto a funcionarios de su círculo más cercano, en una jornada atravesada por señales de tensión interna dentro del Gobierno.

El mandatario asistió a la ceremonia litúrgica encabezada por el arzobispo porteño Jorge García Cuerva y, una vez finalizada la actividad, tenía previsto regresar a la sede presidencial para liderar una reunión de Gabinete clave en medio de un escenario político complejo.

La jornada oficial comenzó en Plaza de Mayo con el izamiento de la bandera a cargo del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Minutos más tarde, Milei se sumó acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el titular de Diputados Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno.

Entre las presencias también se destacó la de Patricia Bullrich, aunque no caminó junto al Presidente debido a su rol actual como senadora nacional. Sin embargo, el dato político más relevante fue la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue incluida en la lista oficial de invitados, lo que vuelve a dejar en evidencia el distanciamiento con el jefe de Estado.

Fuentes cercanas a la titular del Senado atribuyeron su exclusión a decisiones de la organización del evento, encabezada por Karina Milei, en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo. A esta situación se sumó la ausencia del ministro de Economía Luis Caputo, quien no participó por un cuadro gripal.

Además, el espacio conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, decidió no asistir a los actos oficiales, con la excepción del dirigente Nahuel Sotelo, quien mantiene vínculos con el Vaticano y sí estuvo presente.

Tras el Tedeum, Milei encabezará una reunión de Gabinete en Casa Rosada con el objetivo de reorganizar su equipo frente a los desafíos legislativos que se aproximan. El encuentro se realizará en un clima de alta expectativa, marcado por diferencias internas y la necesidad de redefinir la estrategia política del Gobierno en esta nueva etapa.