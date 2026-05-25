El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sorprendió este fin de semana al aparecer en el predio de Newell's Old Boys en Rosario, a pocas horas de definir la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026.

La visita ocurrió en el Centro Jorge Griffa, en Bella Vista, donde el DT campeón del mundo siguió de cerca una jornada de divisiones inferiores. Con mate en mano y en un clima distendido, Scaloni observó varios partidos juveniles, aunque el verdadero motivo de su presencia estuvo relacionado con su familia: fue a ver jugar a su sobrino, futbolista de la novena división leprosa.

La presencia del seleccionador no pasó inadvertida entre los chicos, entrenadores y familias que se encontraban en el predio. Incluso, la cuenta oficial de Newell’s le dedicó un mensaje especial en redes sociales destacando su regreso al club rosarino: “Esta es tu casa, Lionel”, publicaron junto a una imagen del técnico observando los encuentros juveniles.

El paso de Scaloni por Rosario se produjo en días decisivos para la Selección argentina. El cuerpo técnico trabaja contrarreloj para definir la nómina final de 26 futbolistas que defenderán el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA estableció como fecha límite el 31 de mayo para presentar las listas oficiales.

Mientras tanto, muchos de los futbolistas preseleccionados ya finalizaron sus temporadas en Europa y comenzaron a quedar liberados para sumarse a los entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza. Entre ellos aparecen figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano Martínez, quienes integran la base del plantel campeón del mundo.

La expectativa crece alrededor de la lista definitiva, especialmente por posibles sorpresas y juveniles que podrían meterse entre los convocados. Scaloni, mientras tanto, combina la tensión de la recta final rumbo al Mundial con momentos personales ligados a sus raíces futboleras en Rosario.