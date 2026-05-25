Al menos 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas este domingo tras un atentado contra un tren en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, en uno de los ataques más graves registrados en la región en los últimos meses.

La explosión ocurrió cuando un convoy ferroviario que transportaba personal de seguridad y sus familias circulaba por la provincia de Baluchistán. Según informaron autoridades locales, una bomba hizo descarrilar la locomotora y varios vagones, generando escenas de caos y destrucción en la zona del impacto.

El atentado fue reivindicado por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), un grupo separatista armado que mantiene desde hace años un conflicto con el gobierno pakistaní. La organización aseguró que el objetivo del ataque eran miembros de las fuerzas de seguridad que viajaban en el tren.

Los equipos de rescate y emergencia trabajaron durante horas para asistir a los heridos y retirar a las víctimas entre los restos de los vagones destruidos. Las autoridades de Quetta declararon el estado de emergencia sanitaria en hospitales de la región debido a la magnitud del atentado.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, condenó el ataque y lo calificó como un “cobarde acto de terrorismo”, mientras que el gobierno prometió reforzar las operaciones militares contra grupos insurgentes en Baluchistán.

La provincia de Baluchistán, fronteriza con Irán y Afganistán, atraviesa desde hace años una fuerte crisis de seguridad marcada por ataques separatistas, atentados y enfrentamientos armados. Además de su importancia estratégica, la región concentra proyectos energéticos y de infraestructura vinculados a China, lo que incrementa la tensión política y militar en la zona.