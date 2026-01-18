Caso Recoleta: la autopsia confirmó cómo murieron la madre y su hijo

El viernes por la mañana, los cuerpos de Gisela De Yurka (41) y su hijo Sarú Ovejero (7) fueron encontrados en la bañera de un hotel en el barrio porteño de Recoleta. El hallazgo ocurrió en la habitación 306, luego de que el gerente del establecimiento alertara a la policía porque los huéspedes no respondían ni habían realizado el check-out.

La autopsia preliminar refuerza la hipótesis de que la madre mató al menor y posteriormente se quitó la vida. Los estudios determinaron que Sarú falleció primero, posiblemente por asfixia por sumersión, y que presentaba hipoglucemia en sangre.

En el caso de De Yurka, se hallaron 11 cortes en sus antebrazos y dos en el cuello, los cuales fueron calificados como lesiones autoinfligidas. Su muerte se debió a un mecanismo mixto que combinó hipoglucemia, pérdida de conocimiento por las heridas y un ahogamiento final.

En la habitación no se detectaron signos de ingresos violentos ni desorden, lo que indica que no participaron otras personas en el hecho. No obstante, los peritos encontraron gran cantidad de sangre y varias jeringas con insulina en el lugar. Aunque allegados mencionaron que la mujer no padecía diabetes, personas de su entorno cercano sí poseen esa condición.

La familia se había hospedado el jueves y era buscada intensamente por sus allegados a través de las redes sociales tras su desaparición. El material suministrado no contiene declaraciones directas de los involucrados o autoridades.