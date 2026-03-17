En una nueva reunión del Consejo de Hidráulica de San Juan se definió finalmente que el volumen de agua destinado al riego para el actual año hídrico será de 653 hectómetros cúbicos (hm³). La decisión se tomó luego de una reunión con presidentes de juntas de riego y consejeros del organismo, en medio de fuertes reclamos del sector productivo, que había solicitado un caudal mayor para garantizar la actividad agrícola.

La cifra quedó por debajo de los 700 hm³ que los productores venían reclamando como mínimo para sostener el ciclo productivo, aunque representa una leve suba respecto de los 633 hm³ que se habían planteado inicialmente en las últimas semanas.

El dato fue confirmado tras el encuentro realizado este martes en el organismo provincial. Según indicaron representantes del sector vitícola, el volumen fijado no alcanza para cubrir las necesidades del sistema de riego de la provincia y podría tener impacto directo en la producción agrícola de la próxima temporada.

Desde la Mesa Vitícola de San Juan, Pablo Martín explicó que el Consejo de Hidráulica mantuvo su postura durante la reunión y terminó definiendo ese volumen como el total a distribuir durante el año hídrico que va del 1 de octubre al 30 de septiembre.

“El director de Hidráulica y los consejeros oficiales siguen firmes en la postura de entregar 653 hectómetros. Es un volumen que no alcanza para el requerimiento de la producción”, afirmó el dirigente en diálogo con el programa San Juan en Noticias, que se emite por Radio Mitre 95.1.

Según explicó Martín, el conflicto se originó por la reducción progresiva de las estimaciones de escurrimiento de agua en la provincia. Al inicio del ciclo hídrico, los cálculos indicaban que podrían distribuirse cerca de 800 hm³, aunque luego esa previsión bajó a 700 hm³, volumen con el que los productores planificaron su campaña agrícola.

“En función de ese volumen los productores hacen sus labores, planifican los cultivos y proyectan el riego. Pero en las últimas semanas se planteó bajar aún más ese número”, señaló.

Finalmente, el Consejo resolvió fijar la distribución anual en 653 hm³, una cifra que desde el sector productivo consideran insuficiente para sostener el sistema agrícola provincial.

Reclamo por el impacto en la producción

Desde las juntas de riego y organizaciones productivas advierten que la reducción del agua disponible tendrá consecuencias directas en el rendimiento de los cultivos y en la planificación de las próximas campañas.

El dirigente vitivinícola explicó que el sistema de riego en la provincia funciona mediante turnos que, en algunos departamentos, pueden extenderse hasta cada 12 días. “Eso significa que puedo regar una sola vez en ese período las horas que me correspondan”, detalló.

En ese contexto, la menor disponibilidad de agua podría afectar el desarrollo de los cultivos y también el estado de las plantas de cara a la próxima temporada.

“Si no se le da un riego a la cepa después de haber cosechado, son plantas que al año siguiente no arrancan bien”, advirtió Martín.

Además, sostuvo que el cronograma previsto para los próximos meses contempla muy pocos días de riego, especialmente durante el invierno. “En agosto estamos ofreciendo apenas 10 días de agua. Hay productores que ni siquiera van a poder llegar a regar en todo el mes”, afirmó.

Días de corta

Otro de los puntos que genera preocupación entre los regantes es el esquema de cortes previsto para los meses de invierno, cuando el agua disponible será mínima y estará priorizada para determinados cultivos.

Según indicaron desde el sector productivo, entre mayo y agosto el sistema prácticamente no contará con agua para la mayoría de las fincas.

La distribución, explicaron, se organizará según los canales y sistemas de cada departamento, pero con un volumen total muy limitado.

En ese escenario, desde las juntas de riego señalan que el problema no solo responde a la escasez hídrica, sino también a la falta de infraestructura y control en el sistema de distribución.

“Hoy no hay sensores, no hay controles en compuertas ni mediciones precisas del agua que ingresa a los diques. Todo termina siendo estimaciones”, cuestionó Martín.

Tensión

El conflicto por el volumen de agua también dejó al descubierto el deterioro en la relación entre el sector productivo y el Gobierno provincial.

Desde la Mesa Vitícola señalaron que durante la negociación los productores llegaron a proponer un punto intermedio cercano a los 670 u 680 hm³, que tampoco fue aceptado por las autoridades.

Mientras tanto, el volumen fijado por el Consejo de Hidráulica deberá quedar formalizado en el acta oficial del organismo, que definirá el esquema final de distribución para el resto del año hídrico en San Juan.