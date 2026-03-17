El presidente Javier Milei participó este martes del acto por un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires y ratificó el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel en el contexto del conflicto con Irán.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que el Gobierno “dejó en claro en dónde se para” en el escenario internacional y remarcó que el país es “socio en la defensa de los valores de libertad y combate al terrorismo”.

El acto se realizó en memoria del ataque ocurrido en 1992, que dejó 29 muertos y más de 240 heridos. Milei se convirtió en el segundo jefe de Estado en hablar en este tipo de homenaje, después de Carlos Menem.

En su intervención, el Presidente vinculó el atentado con el contexto geopolítico actual y afirmó que tanto Estados Unidos como Israel “han decidido ponerle fin al régimen iraní”. En ese marco, señaló que se trata de “una tiranía que ha sembrado el terror durante décadas”.

También recordó el atentado a la AMIA y destacó que la Argentina reconoció ambos hechos como crímenes de lesa humanidad, además de señalar la responsabilidad de Irán y del grupo Hezbollah.

En relación a la investigación judicial, Milei indicó que el país impulsa “nuevas herramientas jurídicas” para avanzar en el juzgamiento de los responsables, incluso en casos donde los acusados no se presenten ante la Justicia. El reclamo por el juicio en ausencia formó parte de los discursos de la jornada.

El embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, agradeció la posición del Gobierno argentino y sostuvo que su país y Estados Unidos buscan frenar los ataques vinculados a Irán. También remarcó la necesidad de enfrentar al terrorismo y a regímenes que, según expresó, atentan contra la democracia.

El acto contó con la presencia de funcionarios del Gabinete nacional, autoridades del Poder Judicial, legisladores y representantes de la comunidad judía. También participaron familiares de víctimas del atentado del 7 de octubre de 2023 en Israel, atribuido al grupo Hamas.

La ceremonia se desarrolló en un contexto de tensión internacional y tras amenazas del régimen iraní contra Milei, luego de sus declaraciones en las que calificó a ese país como “enemigo” de la Argentina.

Al finalizar su discurso, el Presidente se retiró del lugar por motivos de seguridad. El resto de las autoridades permaneció en el homenaje, que incluyó la colocación de ofrendas florales y la lectura de los nombres de las víctimas.