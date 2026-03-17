El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó un índice alternativo de Canasta Básica del Trabajador y llegó a una cifra que supera los $2.7 millones mensuales como costo real de vida. Es el equivalente a ocho salarios mínimos y sólo toma en cuenta las necesidades básicas contempladas por la Constitución Nacional. En la presentación los gremios advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo y el grave aumento del endeudamiento de los hogares.

El Frente de Sindicatos Unidos es un espacio que reúne a más de 100 organizaciones gremiales. Está integrado entre otros por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, explicó que este cálculo busca reflejar los costos reales que enfrentan los trabajadores más allá de los indicadores oficiales.

Según el informe, el ingreso necesario para cubrir la canasta equivale aproximadamente a ocho veces el valor actual del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que evidencia el deterioro del poder adquisitivo.

El estudio desglosa el monto total en distintos rubros considerados esenciales:

Alimentación: $618.583

Vivienda: $533.942

Salud: $329.582

Educación y cultura: $233.852

Vestimenta: $138.693

Transporte, vacaciones y esparcimiento: $554.511

Previsión: $297.762

Desde el espacio sindical señalaron que estos componentes sólo se basan en las necesidades sociales básicas contempladas en la Constitución argentina.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó durante la presentación que el objetivo del indicador es abrir el debate sobre la distribución del ingreso. “Los trabajadores somos quienes generamos la riqueza y debemos discutir cómo se distribuye”, señaló el dirigente, quien remarcó que el ingreso necesario para una vida digna supera ampliamente los salarios actuales.

Aguiar también cuestionó políticas del gobierno del presidente Javier Milei y criticó el gasto público en viajes oficiales en el contexto del ajuste económico.

Por su parte, el titular de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que la pérdida salarial responde a decisiones de política económica más que a factores coyunturales. El metalúrgico advirtió sobre cierres de empresas y despidos en el sector industrial, y afirmó que la caída del poder adquisitivo impacta negativamente en el consumo y en la actividad productiva.

En la misma línea, Daniel Yofra, dirigente del gremio aceitero, sostuvo que el objetivo del estudio es establecer “parámetros de dignidad” ante lo que consideran la falta de actualizaciones adecuadas del salario mínimo.

El informe también señala que durante la actual gestión los trabajadores habrían sufrido pérdidas significativas en su poder de compra. Según los datos presentados, el deterioro acumulado equivaldría a 54 billones de pesos.

Además, el documento advierte sobre un fuerte incremento del endeudamiento familiar. Mientras que hace un año los trabajadores destinaban alrededor del 10 % de sus ingresos al pago de deudas, actualmente ese porcentaje habría aumentado al 26,3 %.

De acuerdo con estas estimaciones, la deuda total de los hogares argentinos superaría los 36 billones de pesos, reflejando las dificultades de muchas familias para sostener su nivel de consumo.

La presentación del FreSU se suma al debate sobre el costo de vida, la evolución salarial y el impacto social del programa económico. Desde el espacio sindical adelantaron que continuarán elaborando informes propios para influir en la discusión paritaria y en la definición de políticas salariales.

El estudio busca instalar la discusión sobre cuál debería ser el ingreso mínimo necesario para garantizar condiciones de vida adecuadas para los trabajadores en el actual contexto económico.



