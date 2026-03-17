Un alto funcionario sobre política “antiterrorista” de Estados Unidos renunció tras afirmar que Irán no representaba una amenaza inminente. Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, renunció este martes a su cargo, tras afirmar que "no puede" respaldar la guerra del gobierno de Donald Trump en Irán.

En sus redes sociales, Kent dijo que Irán "no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación". Y agregó que “está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional.

En su misiva, Kent, un veterano del Ejército estadounidense, recordó que Trump hizo campaña en las elecciones con el lema de “Estados Unidos primero”, según el cual “las guerras en Oriente Medio eran una trampa que le costaba a Estados Unidos las valiosas vidas” de sus soldados y la “prosperidad” del país.

Acusó a altos funcionarios israelíes de haber impulsado “una campaña de desinformación” para impulsar la ofensiva contra Irán, la “misma táctica que los israelíes usaron” para arrastrar a Estados Unidos a la “desastrosa guerra de Irak”, dijo.

“Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo”, escribió.