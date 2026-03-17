El esquema de Luis Caputo sufrió un movimiento de piezas este martes. Fernando Bearzi, el economista que comandaba la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) desde febrero de 2025, presentó su renuncia indeclinable. Sin embargo, el Gobierno nacional actuó con rapidez y ya oficializó a Guillermo Arancibia como su sucesor en una de las cajas más sensibles del Estado.

Guillermo Arancibia, el sucesor de Bearzi.

Bearzi, Magíster en Finanzas y docente en la Universidad Católica Argentina (UCA), había llegado al organismo para imprimirle una dinámica técnica y de confianza absoluta para el Ministerio de Economía. Su salida marca el fin de una etapa de gestión centrada en el ordenamiento financiero del sistema previsional.

Un técnico con pasado en el FGS y el BICE

La trayectoria de Bearzi dentro de la administración pública fue clave para su ascenso. Antes de ser titular de Anses, se desempeñaba como Subdirector Ejecutivo de Operaciones del organismo, donde tuvo bajo su órbita el control del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Anteriormente, durante los primeros meses de la actual gestión, ocupó la presidencia de BICE Fideicomisos S.A., sumando experiencia a un currículum que también registra el paso por la gestión pública entre 2018 y 2020, cuando estuvo al frente de Nación Bursátil S.A.

El desafío para Guillermo Arancibia

La designación de Guillermo Arancibia llega en un momento complejo para la administración central, que enfrenta constantes desafíos por la movilidad jubilatoria y la asistencia social. El nuevo funcionario deberá tomar las riendas de un organismo que maneja el mayor presupuesto del país y que es fundamental para el equilibrio fiscal que persigue el Palacio de Hacienda.

Tras la dimisión de Bearzi —un hombre del riñón de Caputo—, Arancibia asume con el objetivo de dar continuidad a la política de déficit cero y eficiencia en la seguridad social.

Se espera que en las próximas horas se concrete el traspaso formal de mando, mientras los sectores sociales y los beneficiarios de todo el país observan con atención este cambio en la cúpula de la Anses.