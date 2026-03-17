La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio por el caso Cuadernos, donde es juzgada por presunta asociación ilícita y 204 hechos de cohecho pasivo. Durante su declaración indagatoria, sostuvo que el proceso judicial en su contra responde a “prácticas mafiosas” y negó haber recibido dinero ilegal.

La audiencia comenzó poco después de las 9 de la mañana. Desde el inicio, el intercambio con el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, evidenció tensión. La exmandataria intentó iniciar su exposición antes de lo previsto, pero fue interrumpida para cumplir con las formalidades del proceso.

A lo largo de una hora, Kirchner realizó un descargo centrado en cuestionamientos al sistema judicial. Apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, a quienes acusó de actuar de manera “mafiosa”. También calificó el juicio como un “circo” y reiteró que se trata de una persecución política.

La expresidenta optó por no responder preguntas del tribunal. “Voy a contestar cuando citen a declarar a quienes corresponda”, afirmó al cierre de su exposición. En ese sentido, condicionó su participación a futuras citaciones en otras causas judiciales.

El expediente se originó a partir de los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, donde se habrían registrado pagos ilegales vinculados a la obra pública. La investigación incluyó a exfuncionarios como Julio De Vido y José López, entre otros.

Según la acusación, la exjefa de Estado encabezó una estructura destinada a recaudar fondos ilegales entre 2003 y 2015. Durante su defensa, Kirchner rechazó esa hipótesis y cuestionó la validez de las pruebas. “¿Dónde está esa plata?”, planteó, al referirse a los presuntos sobornos.

También hizo referencia a la causa conocida como “Operativo Puf”, vinculada al falso abogado Marcelo D'Alessio, al sostener que existieron maniobras para fabricar pruebas. En ese punto, reiteró que los testimonios de imputados colaboradores fueron obtenidos bajo presión.

Durante su intervención, la expresidenta mencionó además al presidente Javier Milei, a raíz de declaraciones públicas sobre su situación judicial. Señaló que esos dichos implican una interferencia entre poderes del Estado.

En el tramo final, Kirchner defendió la política de obra pública durante sus gobiernos y volvió a cuestionar su condena en la causa Vialidad. “Si yo tuviera toda esa plata no estaría acá”, afirmó, en referencia a las acusaciones.

Tras concluir su exposición, la exmandataria se retiró sin responder preguntas. El juicio continúa con más de 80 imputados y se desarrolla desde noviembre de 2025.