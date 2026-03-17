Otro capítulo más se desarrolla en la puja salarial entre los gremios docentes y el gobierno provincial. Ante la propuesta que ofreció el gobierno en la última reunión paritaria,

UDA Seccional San Juan informó que tras el análisis de la oferta salarial que presentada en la última reunión paritaria de hace unos días, las bases consultadas le dieron el mandato a su mesa directiva de rechazar la propuesta que el Ejecutivo Provincial ofreció por considerarla “equitativa y regresiva”.

Se trata del aumento salarial previsto para el período marzo-junio. El sindicato de docentes determinó el rechazo debido a las siguientes razones.

El primero se trata de la suma salarial: los bonos o sumas fijas de 100 mil pesos a 50 mil por fuera del salario básico. En este ítem, el gremio solicita que se incorpore al básico y tenga carácter remunerativo para que impacte directamente en el aguinaldo y en la jubilación, respetando siempre la pirámide salarial docente.

El segundo motivo, es la revisión de la ‘cláusula gatillo’ que se aplique sin otros condicionamientos. Puesto que, al contrario de lo que pretende el gobierno, que el salario dependa de la recaudación fiscal provincial, este ítem debe estar anclado al índice inflacionario actual de 2026.

Por último, UDA busca que el aumento salarial incluya a todos los cargos del nomenclador y se vinculen también, las horas extra, con el propósito que todos los sectores del sistema educativo estén incluidos en la recomposición salarial.

Además, UDA comunicó que está “trabajando en una contrapropuesta que se llevará a la mesa salarial”. Y adhirió, también, como consigna, el mensaje expresado por el secretario UDA nacional y secretario de política educativa de la CGT, Sergio Romero, “no aceptaremos salarios por debajo de la línea de pobreza para los docentes sanjuaninos”.

Dado así la situación, todo indica que la lucha salarial docente seguirá vigente y con final todavía abierto. Hasta el momento, UDA fue uno de los primeros gremios en responder la oferta del oficialismo. Queda por ver qué contestarán el resto de los sectores.