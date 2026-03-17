Una mujer fue asesinada a tiros este lunes en Beccar, San Isidro, en un caso que se investiga como posible ajuste de cuentas. Según fuentes policiales, un hombre -que ya fue detenido- compró un auto marca BMW sin saber que tenía fallas mecánicas: al enterarse de los problemas del vehículo, pidió la devolución del dinero, pero como el vendedor no quiso regresar el monto de la operación, el comprador contrató un sicario para vengarse.

Este lunes, alrededor de las 18 horas, personal de la Patrulla Municipal recorría la zona de Beccar en forma preventiva cuando se escucharon disparos. Al ingresar a la vivienda donde ocurrieron los tiros, los miembros de la patrulla se encontraron con una mujer, identificada como Cecilia Iraola (53 años), gravemente herida. Pocos minutos después, un médico constató el fallecimiento de la mujer.

A partir del análisis de filmaciones de cámaras de seguridad municipales y privadas, se observó que el autor de los disparos fue un hombre que circulaba en moto, frenó frente a la propiedad y disparó hacia el interior del hogar. En total fueron siete tiros, cuatro que impactaron en la puerta y tres en una ventana. Al momento de ser alcanzada por los proyectiles, la víctima se encontraba en el living de su casa.

Las cámaras también permitieron rastrear la patente de la moto, tras lo cual “se allanó de urgencia el domicilio del titular” del rodado, en José León Suárez, partido bonaerense de San Martín, informaron fuentes del caso al diario La Nación.

Sin embargo, “cuando el personal policial irrumpió en el inmueble, el sospechoso se arrancó la tobillera electrónica y escapó por los fondos“, agregaron las fuentes.

El hombre, que no se sabe aún si es el autor de los disparos o si prestó su moto para el crimen, estuvo preso en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2019, pasando por la Unidad 9 de La Plata y la Alcaidía de Junín, desde donde recuperó la libertad.

Luego, los investigadores pudieron averiguar que el autor intelectual sería Gustavo Arroyo, de 36 años, quien ya fue detenido en una casa del country Loma Verde, en Escobar. “Arroyo no es solo el autor intelectual del homicidio, también se pudo corroborar que antes del crimen estuvo en la casa de la víctima para marcarle al sicario el ‘objetivo’”, reveló un investigador.

En el allanamiento en la casa del country donde fue detenido el supuesto autor intelectual del crimen se secuestró un teléfono celular, que podría ser la clave para reconstruir el caso.

Arroyo, de acuerdo a la investigación, le habría comprado al hijo de la víctima, de nombre Matías, un auto marca BMW por 10.000 dólares. “El vehículo tenía problemas mecánicos. Entonces, Arroyo le pidió al vendedor anular la operación y que le devolviera el dinero. Como nunca se avanzó en la devolución de los 10.000 dólares, el hijo de la víctima comenzó a ser amenazado de muerte”, explicaron fuentes de la investigación.

El sábado, 48 horas antes del crimen, Matías se fue del país rumbo a Costa Rica, mientras que su madre se quedó en la vivienda donde finalmente fue asesinada por un sicario, presuntamente contratado por Arroyo.

Se espera que en las próximas horas la fiscal le tome declaración indagatoria a Arroyo, señalado como el autor intelectual del homicidio de Iraola.



