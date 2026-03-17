Tal como se anticipaba en ámbitos oficiales, la renovación en la cúpula de la Policía de San Juan finalmente se concretó. Este martes 17 se conoció el decreto firmado por el jefe de la fuerza, Néstor Álvarez, que formaliza la designación de Marcelo Germán Videla como nuevo subjefe de la institución. El movimiento implica el reemplazo de Cintia Álamo y se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración de la estructura jerárquica policial.

Si bien el recambio venía siendo esperado, no estaba claro cuándo se oficializaría. La confirmación este martes y no solo marca quién ocupará el cargo de subjefe sino que también se da una catarata de ascensos para cubrir las vacantes que fueron quedando con estos movimientos institucionales.

La asunción formal y la presentación de la nueva plana mayor se realizarán este miércoles 18, en un acto donde además está prevista la entrega de movilidades como parte de un plan de modernización de la flota policial. La medida apunta a fortalecer la capacidad operativa en todo el territorio provincial.

Videla llega al cargo tras atravesar el proceso de evaluación de la Junta de Clasificación, que concluyó semanas atrás con las instancias de control correspondientes. Con casi 30 años dentro de la fuerza, inició su carrera en 1997 y cuenta con formación académica como licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo. Hasta su designación, se desempeñaba en el área administrativa de la Jefatura, lo que le dio un perfil técnico dentro de la conducción policial.

Su nombramiento no es un hecho aislado, sino el punto de partida de un efecto dominó dentro del organigrama. La promoción al grado de comisario general de Videla y de otros oficiales superiores abrió vacantes en escalones intermedios, generando una cadena de ascensos que impacta tanto en áreas operativas como administrativas. Este reordenamiento alcanza a distintos cuerpos y escalafones, y se traducirá en cambios progresivos dentro de las dependencias policiales.

Por esto es que en el decreto también figura el ascenso a comisario general Jorge Marcelo Trigo, Gustavo César Tejada y Pablo Arturo Torres. A su vez, los flamantes comisarios mayores son Patricia Andrea Herrera, Daniel Camilo Bruna, Domingo Sebastián Romero, Sergio Reynaldo González, Ricardo Javier Díaz Almada, Marcelo Antonio Llanos y Marcelo Andrés Ligorria. Mientras que, en el cuerpo de bomberos, se promocionó a Rodolfo Rubén Castro.

El esquema se completa con los ascensos a comisario mayor de Fabio Nicolás Cabrera, Fabio Raúl Andino y Jorge Maximiliano Calderón Luna, consolidando así una renovación integral en la estructura de mando.

Con este movimiento, el Gobierno provincial avanza en una actualización de la conducción policial, en un contexto donde la seguridad se mantiene como uno de los ejes centrales de la gestión. La designación de Videla, junto con la reconfiguración de la plana mayor, marca el inicio de una nueva etapa dentro de la institución.