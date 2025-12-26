El santuario de San Expedito, uno de los espacios de mayor devoción popular de San Juan, fue intervenido con nueva cartelería informativa en una acción orientada a jerarquizar su valor religioso, histórico y cultural. La iniciativa se desarrolló en la Capilla ubicada en Caucete y forma parte de una política provincial destinada a fortalecer el patrimonio y mejorar la experiencia de quienes visitan estos sitios emblemáticos.

El trabajo fue impulsado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en articulación con el presbítero Germán Pickelny, responsable del templo. La intervención tuvo como objetivo principal ofrecer información clara, ordenada y accesible tanto para los fieles como para vecinos y turistas que llegan al santuario, especialmente en fechas de alta concurrencia.

En total, se instalaron 13 carteles informativos distribuidos estratégicamente en el predio de la capilla. El nuevo señalamiento permite identificar los distintos espacios, orientar a los visitantes y difundir contenidos vinculados a la historia del templo, el origen de la devoción a San Expedito y el significado espiritual que tiene el lugar para miles de sanjuaninos y peregrinos de otras provincias.

Desde el área de Turismo destacaron que la cartelería no solo cumple una función informativa, sino que también aporta a la conservación y el respeto del patrimonio religioso. Al brindar datos contextuales y referencias históricas, se busca que quienes recorren el santuario comprendan la importancia del sitio y se involucren en su cuidado y preservación.

Además, la incorporación de estos recursos resulta clave para las visitas guiadas que se realizan en la capilla. La señalización facilita la interpretación del espacio, ordena los recorridos y enriquece la experiencia de quienes participan de estas actividades, que combinan fe, cultura e identidad local.

La Capilla de San Expedito es uno de los puntos más visitados del Este sanjuanino y concentra una fuerte carga simbólica y espiritual. Cada año, miles de personas llegan para agradecer, pedir y renovar su fe. En ese contexto, la nueva cartelería se suma como una herramienta que potencia el valor del santuario y lo integra de manera más sólida a los circuitos de turismo religioso de la provincia.

La intervención se enmarca en una línea de acciones que buscan poner en valor espacios de culto y tradiciones profundamente arraigadas en la comunidad, reafirmando el compromiso del Estado provincial con la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad cultural de San Juan.

En el marco de esta actividad, ese mismo día se celebró la Santa Misa en la capilla, de la cual participaron la secretaria de Turismo, Belén Barboza, y la directora de Desarrollo y Producto Turístico, Natalia López, quienes acompañaron a la comunidad y reafirmaron el compromiso institucional con la puesta en valor del turismo de fe.