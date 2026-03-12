La empresa brasileña Moura cerrará dos líneas de producción en su planta del Parque Industrial de Pilar, por lo que peligran al menos 25 puestos de trabajo. Se trata de un nuevo capítulo de la crisis y el estado de estanflación que atraviesa a la economía real del país, que padece la industria en general y la autopartista en particular.

Según relató el medio Pilar a Diario, la firma dejará de producir en la Argentina sus baterías pesadas para camiones que, desde ahora, importará directamente desde Brasil.

Por esos días, el sindicato Químico de Pilar busca negociar la reubicación de los 25 operarios que se desempeñan en las dos líneas destinadas al cierre, aunque algunos trabajadores ya acordaron un retiro voluntario con indemnización.

En total, trabajan en la planta unas 180 personas, entre operarios, administrativos y encargados de logística. “Esto forma parte de la masacre que este gobierno está cometiendo con la industria, algo que no vivimos ni en pandemia”, lamentó el titular del sindicato Químico, Sergio González.

El representante gremial teme que el achique no se detenga en las líneas de baterías pesadas, sino que avance hacia otros productos profundizando la reducción de la planta de personal.

“Esto se da en el contexto de la reforma laboral. Encima, no hay con quien hablar en el gobierno para tratar de buscar soluciones”, señaló González, que aclaró que “la empresa no tiene voluntad de irse del país”.