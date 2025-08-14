La fortuna llegó a Caucete y cambió la vida de un vecino. Un sanjuanino se alzó con el premio mayor de la Quiniela de San Juan, en el sorteo Vespertino N.º 7.043, y ganó $4.320.000.

El ticket ganador fue jugado en la agencia N.º 270, ubicada en Diagonal Sarmiento 983, en pleno centro de la ciudad. El monto corresponde al pozo más alto de la jornada, transformando al apostador en el gran afortunado de este jueves.

Un sanjuanino ganó más de $2,4 millones

Hace pocos días, un afortunado sanjuanino se convirtió en el ganador de más de $2,4 millones tras acertar cinco números en el sorteo N° 3293 del Quini 6, realizado el 6 de agosto de 2025.

La jugada ganadora fue vendida en la Agencia N.º 935, situada en calle Ramón Franco s/n y Calle 6, en Médano de Oro, en Rawson.

El premio de $2.464.796 corresponde a la modalidad “Siempre Sale”, en la que el pozo se distribuye entre quienes aciertan cinco de los seis números sorteados. En esta ocasión, los números fueron: 11, 27, 32, 41, 45 y 43.

El ticket premiado tiene un plazo de prescripción hasta el 21 de agosto de 2025, por lo que se recomienda al ganador presentarse cuanto antes con el boleto original para iniciar el trámite de cobro.