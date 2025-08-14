La futbolista inglesa Madelene Wright, de 26 años, se incorporó oficialmente al Chatham Town, equipo que compite en la National League femenina, quinta división del fútbol inglés. El club confirmó su llegada después de una pretemporada en la que el cuerpo técnico evaluó su rendimiento y consideró que su potencia ofensiva podría reforzar al plantel.

Wright, quien anteriormente jugó en el Leyton Orient, Charlton Athletic y Chesham United, se encontraba sin equipo y aprovechó la pretemporada con el Chatham Town para demostrar su nivel. La institución anunció su fichaje a través de redes sociales con un mensaje de bienvenida, generando una inmediata reacción positiva entre los aficionados, quienes la ven como un refuerzo clave tanto deportiva como mediáticamente.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias. En 2020, fue despedida del Charlton Athletic después de que se viralizaran videos suyos en situaciones consideradas inapropiadas por el club. Las imágenes, publicadas en Instagram, mostraban a Wright en un automóvil mientras un amigo simulaba manejar, además de escenas con globos de helio. El club condenó su comportamiento, y la jugadora admitió haberse sentido "avergonzada y decepcionada" por el incidente.

Tras su salida del fútbol profesional, Wright incursionó en OnlyFans, donde, según declaró, obtuvo ingresos superiores a las 500.000 libras esterlinas (más de 670.000 dólares). También colaboró con diversas marcas y consolidó su presencia en redes sociales, acumulando una gran base de seguidores. A pesar de sus dudas iniciales, afirmó que esta decisión le permitió avanzar en su carrera personal y financiera.

Ahora, seis años después de alejarse del fútbol de alto nivel, Wright regresa con el Chatham Town, en un movimiento que el club espera que impulse no solo su rendimiento deportivo, sino también su visibilidad. Su perfil mediático podría atraer mayor atención hacia la National League femenina, una categoría que busca ganar relevancia frente a la Women's Super League y la Championship.