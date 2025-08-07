Provinciales > Afortunado
Un sanjuanino ganó más de $2,4 millones en el Quini 6 con cinco aciertos
POR REDACCIÓN
Un afortunado sanjuanino se convirtió en el ganador de más de $2,4 millones tras acertar cinco números en el sorteo N° 3293 del Quini 6, realizado el 6 de agosto de 2025.
La jugada ganadora fue vendida en la Agencia N.º 935, situada en calle Ramón Franco s/n y Calle 6, en Médano de Oro, en Rawson.
El premio de $2.464.796 corresponde a la modalidad “Siempre Sale”, en la que el pozo se distribuye entre quienes aciertan cinco de los seis números sorteados. En esta ocasión, los números fueron: 11, 27, 32, 41, 45 y 43.
El ticket premiado tiene un plazo de prescripción hasta el 21 de agosto de 2025, por lo que se recomienda al ganador presentarse cuanto antes con el boleto original para iniciar el trámite de cobro.
