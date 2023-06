A primera hora de este martes se conocía la noticia sobre la muerte de un joven de 15 años, quien fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza. Celín Agüero es el nombre de la víctima, que fue despedido en redes sociales por sus amigos y familiares. Hasta el momento se desconoce la mecánica de la muerte, pero se presume que se trataría de un asesinato.

El hecho ocurrió en el interior de la Villa Hipódromo, en Rawson, cerca de las 3 de la madrugada, cuando el menor se encontraba junto a su hermana tomando mates en la vereda de su casa. Si bien la muerte aún no fue esclarecida, Celín Agüero se habría retirado del lugar y frente a la casa de calle Zapiola, fue sorprendido y presuntamente asesinado de un disparo en la cabeza.

Horas más tarde de conocerse la noticia, familiares y amigos despidieron al adolescente de 15 años en redes sociales. “No lo puedo creer, todavía no caigo primo”, “Te amo mi niño hermoso!, Te amo esto ni la distancia lo va a cambiar, me dijiste que nunca me ibas a dejar solita, que pasó campeón? Te amo por siempre, mi pailoncito bebé”, fueron algunos de los mensajes de despedida.