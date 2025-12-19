Este jueves, el músico Chano Moreno Charpentier, reconocido por su carrera al frente de Tan Biónica, protagonizó una entrevista profunda en el programa Otro día perdido en la que se sinceró sobre sus años de lucha contra las adicciones y el impacto que esas etapas de su vida tuvieron en su familia, su imagen pública y su interior.

En el diálogo con Mario Pergolini, Chano reconoció que en los inicios de su carrera buscaba destacarse y ser reconocido, una búsqueda que terminó motorizada por problemas de adicción y salidas de control. Además, admitió que durante ese proceso llegó a mostrarse soberbio y distante de su entorno, aunque hoy comprende que eso no representaba quién es realmente.

El cantante relató que, tras ponerse bien, lo invadió un fuerte sentimiento de culpa por el daño que había causado, pero con el tiempo logrò resignificar esa emoción y entender que no lo había sabido de antemano. “Nadie me dijo que mi vida se iba a volver ingobernable, que iba a lastimar a mi madre, a mis hermanos, a mi familia… Yo no sabía eso”, reflexionó en la entrevista.

Chano valoró también el afecto y el apoyo del público, que hoy va más allá de lo musical y se transforma en un acompañamiento humano y sincero que él mismo no esperaba: “La gente me pregunta por cómo estoy, por mi familia… Y eso es algo que valoro profundamente”, dijo.

El artista cerró su relato señalando que, tras atravesar momentos duros y aceptar sus errores, hoy se siente con la responsabilidad de ser una mejor persona y aprovechar las herramientas que tiene para sostener su bienestar y el de quienes lo rodean.

Esta conversación marca un momento significativo en la vida de Chano, que logró dar un paso más en su proceso de reflexión y recuperación, mostrando una faceta más humana y consciente de su historia personal.