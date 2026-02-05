El lunes 2 de marzo comenzarán las clases en San Juan y, con la cercanía del inicio del ciclo lectivo, muchas familias ya avanzan con la compra de uniformes escolares. En este contexto, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento en distintos comercios de la provincia, que indica que vestir a un niño de unos 12 años para ir a la escuela implica un gasto que varía entre los $172.900 y los $191.700, según el local, la calidad de las prendas elegidas y el talle, ya que en medidas más chicas los precios suelen ser menores.

Para el cálculo se tomó como referencia un conjunto básico compuesto por chaqueta, pantalón de vestir y chomba. A ese equipo se sumaron zapatillas escolares, con un valor promedio de $60.000, que puede variar según el talle y la calidad del calzado. Además de medias estándar, cuyo precio ronda los $8.000, de acuerdo con valores relevados en comercios de la provincia.

A pocas semanas del inicio de clases, las ventas de uniformes comienzan a activarse en la provincia. (Foto: DIARIO HUARPE)

En Avanta Indumentaria, Carolina Tejada, empleada del lugar, señaló que los uniformes tuvieron un aumento del 15% en diciembre y que las ventas se mantienen en buen nivel durante estas semanas. Según explicó, los precios varían de acuerdo a los talleres proveedores. Para un niño de 12 años, una chaqueta ronda los $37.500, el pantalón de vestir los $37.400 y las chombas cerca de $30.000 Con la suma del calzado escolar y las medias, el costo total estimado alcanza los $172.900.

En este local, los shorts clásicos cuestan $14.900, las polleras pantalón alrededor de $38.400, y los guardapolvos para niños unos $35.000. "Las compras se realizan mayormente con tarjetas de crédito en cuotas y transferencias, ya el pago en efectivo es muy poco frecuente", dijo la vendedora.

Ele 23 uniformes colegiales trabaja con más de 80 instituciones escolares de San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE)

En Santa Lucía, uno de los puntos más reconocidos para la compra de uniformes escolares, María Angélica Montaña, propietaria de Coyote, indicó que este año se registró un leve aumento respecto al ciclo lectivo anterior y que la mayor parte de las ventas se concretan de manera online, con pedidos y reservas previas.

En cuanto a precios, para talles 12 o 14, la chaqueta cuesta alrededor de $35.000, el pantalón de vestir $40.000 y el chomba $34.000. Al sumar zapatillas y medias, el gasto total estimado se ubica en torno a los $177.000. En cuanto a otras prendas, el short $15.000, la pollera $40.000 y una campera de polar $40.000 y el pantalón buzo $30.000.

Para nivel inicial, el conjunto completo ronda los $100.000 y, con el guardapolvo, el total asciende a unos $125.000. Según Montaño, el medio de pago más utilizado es la transferencia bancaria, incluso en compras presenciales. "Se notó el cambio de un año a otro con las transferencias", dijo.

Chaquetas, pantalones y camisacos, entre las prendas más buscadas antes del ciclo lectivo. (Foto: DIARIO HUARPE)

En Ele 23 Uniformes Colegiales, su propietario Nelson del Castillo explicó que este año decidieron no aplicar nuevos aumentos. Señaló que los precios ya habían registrado incrementos a mediados del año pasado y que, ante una menor demanda, optaron por mantenerlos.

El comercio trabaja con dos calidades de tela, Premium e intermedia, con diferencias principalmente en la durabilidad y terminación de las prendas. Para un niño de 12 años, una chaqueta Premium cuesta $44.900, mientras que la intermedia sale $35.900. El pantalón de vestir de tela alpacuna tiene un valor de $43.900 y el pantalón tropical cuesta $29.900. Las chombas se ofrecen a $34.900 en su versión Premium y $28.900 en la opción común. Sumando calzado escolar y medias, el total estimado para vestir a un alumno asciende a aproximadamente $191.700.

Los guardapolvos para jardínes infantiles rondan los $35.000. (Foto: DIARIO HUARPE)

En el caso de otras prendas, las polleras oscilan entre $34.900 y $43.900, mientras que los guardapolvos para jardín cuestan entre $25.900 y $39.900. Del Castillo indicó que "las ventas vienen moderadas y que actualmente los clientes compran lo indispensable".

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, los precios de los uniformes escolares marcan uno de los principales gastos para las familias sanjuaninas, con valores que varían según el comercio, la calidad de las prendas y el talle elegido.