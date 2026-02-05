Un sistema de tiempo inestable afectará a la región durante la jornada del jueves 5 de febrero, con un pronóstico marcado por una alta nubosidad y la probable formación de tormentas aisladas. Las condiciones evolucionarán hacia una mayor estabilidad durante el día viernes 6.

Para el jueves, se anticipa un cielo mayormente nublado desde la mañana, con una probabilidad de precipitación baja. Sin embargo, el incremento de la temperatura y la humedad favorecerá un aumento de la inestabilidad hacia la tarde. Durante ese periodo, se espera el desarrollo de tormentas aisladas, con una probabilidad de ocurrencia estimada entre el 10% y el 40%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30°C, acompañadas de vientos del sureste con intensidades entre 23 y 31 km/h. La actividad de chubascos podría persistir en horas de la noche, aunque de forma más dispersa.

El viento predominante durante el día será del sur por la mañana, rotando al sureste para la tarde y noche, lo que contribuirá al ingreso de aire cargado de humedad.

La transición hacia condiciones más estables se hará evidente en la madrugada del viernes 6 de febrero, cuando aún se prevén lluvias aisladas. A lo largo de la mañana, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un cielo parcialmente nublado que se mantendrá durante la tarde y la noche. Las probabilidades de lluvia decaerán significativamente, reportándose un 0% para la tarde. El viento disminuirá su intensidad de forma notable, haciéndose ligero a partir de la tarde, con velocidades entre 7 y 12 km/h.