Un intenso movimiento turístico durante la temporada de verano fue confirmado a partir de un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE en la Terminal de Ómnibus de San Juan. La mayor demanda se concentró en destinos nacionales, internacionales y locales, tanto por parte de sanjuaninos como de visitantes.

Destinos nacionales e internacionales, los más elegidos

Entre los destinos internacionales, Chile volvió a posicionarse como el más elegido. Viña del Mar y La Serena encabezaron las preferencias, impulsadas por el aumento de frecuencias y servicios de refuerzo. Desde la firma CATA Internacional señalaron que la demanda creció de manera significativa en comparación con la temporada pasada, lo que ratificó la continuidad de estos destinos como los más buscados.

En el plano nacional, Córdoba y la Costa Atlántica se ubicaron al frente de las ventas. Desde la prestadora 20 de Junio informaron que durante enero se registró un fuerte movimiento hacia Córdoba capital, Villa Carlos Paz, Cosquín y Jesús María. También se destacó un sostenido nivel de demanda hacia Retiro, con entre dos y cuatro coches diarios, en un comportamiento similar al observado el año anterior. Para febrero, indicaron que el flujo de pasajeros se mantiene estable y que los viajes continúan.

Desde la firma Autotransporte San Juan destacaron que Mar del Plata se consolidó como uno de los destinos más demandados de la temporada. En comparación con el año pasado, el movimiento fue mayor, con dos servicios diarios, un refuerzo adicional y un servicio directo. A la vez, se registró una alta demanda hacia Córdoba capital, Mina Clavero y el circuito de las Sierras de Altas Cumbres, Villa Dolores y Villa Las Rosas, con salidas diarias.

Turismo interno con picos de demanda

En cuanto al turismo interno, los destinos sanjuaninos mostraron un comportamiento dispar, aunque con puntos de fuerte demanda. Desde la firma El Triunfo señalaron que Barreal se posicionó como el destino más vendido durante las vacaciones, con dos servicios diarios y la incorporación de refuerzos. El movimiento fue sostenido y similar al registrado en la temporada 2025, con una importante presencia de turismo interno y de visitantes extranjeros, principalmente provenientes de República Checa, Alemania y Suiza, atraídos por el Cerro Mercedario.

Desde la empresa Vallecito indicaron que enero presentó un desempeño relativamente positivo, aunque con una demanda inferior a la del año anterior. En algunos fines de semana debieron incorporarse refuerzos, mientras que las expectativas para febrero quedaron condicionadas por el corte de ruta hacia Valle Fértil. Habitualmente se operan tres servicios, aunque actualmente el esquema fue reducido a dos.

Por último, desde las firmas que prestan servicios de transporte de media y larga distancia que operan en la Terminal de Ómnibus de San Juan señalaron que Valle Fértil continúa siendo el destino local con mayor demanda, mientras que Iglesia se mantiene como una opción más tranquila, elegida por un público específico. Con este escenario, se mantiene la incorporación de refuerzos en los servicios y una marcada preferencia por destinos clásicos, tanto dentro como fuera de la provincia.