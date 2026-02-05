San Juan sumará una propuesta inédita que combina vino, gastronomía y encuentro social. A las 20 horas del próximo 6 de febrero, Desfachatado Wine Bar será sede de Run For Wine, la primera “maratón de vinos” de la provincia, un evento que invita a degustar sin competir y sin correr.

Victoria Contreras, sommelier y organizadora, explicó a DIARIO HUARPE que se trata de una experiencia que ya tiene recorrido en Mendoza y que ahora desembarca en San Juan. “Run for Wine es una maratón en la que no hace falta correr. Es una propuesta que une la gastronomía, el buen vino y a todas las personas que quieran disfrutar de estos eventos”, señaló.

La dinámica es simple y participativa: cada asistente debe llevar una botella de vino blanco o rosado sanjuanino, preferentemente de autor o de bodega boutique. Todos los vinos se colocan en una mesa común para ser compartidos entre los presentes. “Van a haber tantos vinos como personas vengan al evento. La idea es probar, conocer y charlar con enólogos y sommeliers de forma descontracturada”, detalló Contreras.

La propuesta estará acompañada por un menú gastronómico de tres pasos a cargo de Desfachatado Wine Bar, en formato tapeo gourmet. Además, habrá música con el DJ Hugo Buonamico y un bartender que preparará el llamado “trago del campeón”, una bebida a base de vino y Sprite.

Durante la jornada, sommeliers y productores estarán a cargo de guiar las degustaciones y responder consultas. “Todos los vinos se pueden probar, siempre con responsabilidad. También estarán presentes enólogos que vienen a mostrar sus propias etiquetas”, explicó la organizadora.

La actividad no tiene límite de edad y apunta tanto a corredores como a quienes no lo son. “Los que corren pueden traer sus medallas para lucirlas, pero en este caso la maratón es de vinos”, aclaró Contreras.

Con este formato, la propuesta busca acercar los vinos sanjuaninos a un público amplio, promover el consumo responsable y generar un espacio de encuentro entre productores y consumidores en un ambiente relajado.

Cómo conseguir tus entradas

Las entradas tienen un valor de $39.000 e incluyen la experiencia gastronómica, las degustaciones, el DJ y el bartender. Se adquieren a través de la plataforma Entrada Web y mediante las redes sociales de Desfachatado Wine Bar.