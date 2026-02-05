El proceso electoral en UPCN San Juan sumó un nuevo capítulo de tensión política y gremial. A pocos días de que se active formalmente el cronograma que desembocará en los comicios del próximo 9 de abril, la lista opositora encabezada por Alejandro Savoca denunció públicamente que no les permiten ingresar a reparticiones públicas para reunir los avales exigidos por el estatuto, una situación que —según advierten— condiciona seriamente su posibilidad de competir por la conducción que ostenta

Según explicó Savoca, en distintas dependencias estatales se les negó el acceso para contactar a los afiliados y solicitar las firmas necesarias. “Hemos tenido situaciones inconvenientes en algunas reparticiones, donde no nos dejaban pasar para buscar los avales. Los encargados nos impiden ingresar y nos solicitan permisos gremiales que nosotros no tenemos para este caso”, afirmó el dirigente opositor.

Publicidad

La denuncia apunta directamente a un obstáculo operativo que, en el contexto de plazos ajustados, adquiere una dimensión política. Savoca sostuvo que la imposibilidad de recorrer oficinas públicas atenta contra el derecho de los afiliados a elegir y ser elegidos, y coloca a la oposición en una clara desventaja frente a la conducción actual del gremio.

Ante este escenario, la lista opositora decidió instrumentar un mecanismo alternativo para continuar con la recolección de avales. “Por eso abrimos un canal de WhatsApp (264-4775439), para que los afiliados que quieran apoyarnos nos avisen y podamos encontrarnos fuera de la repartición”, explicó Savoca. De este modo, buscan sortear las restricciones denunciadas y avanzar con las firmas necesarias para oficializar la candidatura.

Publicidad

El referente opositor detalló que los impedimentos se registraron en distintas dependencias clave. “En el IPV, en el municipio de Pocito y también en Capital tampoco nos dejaron ingresar”, señaló, al tiempo que advirtió que este tipo de situaciones se repiten en otras reparticiones y generan un clima de creciente malestar entre los afiliados que buscan participar del proceso electoral.

Mientras tanto, el reloj electoral avanza. Con el inicio formal del cronograma a la vuelta de la esquina, la oposición acelera estrategias para cumplir con los requisitos formales y no quedar fuera de la contienda. En ese contexto, Savoca insistió en que continuarán buscando avales “por todos los medios legales posibles” y dejó en claro que no descartan realizar presentaciones formales si las restricciones persisten.

Publicidad

¿Se viene la suspensión de la elección?

La interna de UPCN San Juan entró en zona de máxima tensión a pocos días de ponerse en marcha el cronograma electoral que desembocará en los comicios del próximo 9 de abril. El disparador del conflicto fue el planteo del dirigente opositor Alejandro Savoca, quien advirtió que “no descartamos pedir la intervención de la seccional de San Juan y la suspensión de las elecciones. Tenemos tiempo hasta el 10 de febrero, que es cuando inicia el cronograma electoral”.

El actual secretario general de UPCN San Juan y candidato del oficialismo, José “Pepe” Villa, salió al cruce y defendió la legalidad y la transparencia del proceso. “La fecha está dispuesta por el Consejo Directivo Nacional y no por nosotros en San Juan. Si tienen presentaciones para hacer, que las hagan. Están en todo su derecho”, afirmó, dejando en claro que el oficialismo no impulsará modificaciones al calendario vigente.