El futuro del Hotel Provincial empieza a despejarse. Tras quedar fuera de servicio en junio pasado, cuando el Grupo América decidió no renovar la concesión, el Gobierno de San Juan aceleró los pasos administrativos y técnicos para devolver el emblemático edificio al circuito turístico. Según confirmó a DIARIO HUARPE el ministro de Turismo, Guido Romero, el objetivo oficial es que el proceso licitatorio quede concluido antes del primer semestre y que, a más tardar en mayo, el hotel ya tenga nuevo concesionario adjudicado.

“Todos sabemos lo que el Hotel Provincial significa para la provincia. Está en un lugar extraordinario, está en buen estado, y la verdad que tenemos muchas consultas al respecto”, señaló Romero, al dar cuenta del interés que despertó el inmueble entre operadores del sector. No obstante, el funcionario fue cauto al aclarar que una cosa son las consultas preliminares y otra la presentación formal de ofertas: “Que esas consultas se trasladen a la compra del pliego y a la presentación de propuestas no lo puedo confirmar”, advirtió.

Mientras tanto, el hotel atraviesa una etapa de obras puntuales. Durante el proceso de transición aparecieron filtraciones que obligaron a intervenir el edificio antes de avanzar con la licitación. “Estamos demorados con el tema de las obras, pero lo vamos a terminar rápidamente y vamos a llevarlo a licitación. Es importante que los sanjuaninos sepan la realidad de las cosas”, remarcó el ministro.

El interés por el Hotel Provincial no se limita al ámbito local. Según pudo saber este medio, al menos un grupo empresario hotelero de alcance internacional, que en el pasado ya operó el ex Nogaró, manifestó su intención de sumar el establecimiento sanjuanino a su cadena.

El plan preliminar incluiría una inyección de capital destinada a ampliar servicios y elevar la categoría del hotel, con la intención de sumar nuevas estrellas y posicionarlo en un segmento más competitivo.

Sin embargo, el análisis de mercado que manejan los potenciales inversores también plantea desafíos. Desde el sector privado reconocen que el turismo en San Juan “no es comparable con el de otras provincias”, por lo que al momento de presentar una propuesta formal podrían solicitar algunas salvedades contractuales. Entre ellas, incentivos vinculados a la rentabilidad y a la previsibilidad del negocio, para mitigar los riesgos de la inversión.

Para el Gobierno provincial, la licitación del Hotel Provincial es una pieza clave dentro de la estrategia turística. No solo por el valor simbólico del edificio, sino porque se trata de un activo central para la oferta de alojamiento de la capital sanjuanina. Con los plazos ya definidos y el interés del sector privado en alza, las próximas semanas serán determinantes para conocer quién tomará las riendas de uno de los hoteles más emblemáticos de la provincia.