El próximo sábado 14 de febrero, San Juan será sede del Festival de Verano, una propuesta cultural y musical organizada por SERES Produciendo, que se desarrollará desde las 19:00 horas en Eufemia, ubicado en Italia 60, Albardón. El evento está destinado a mayores de 18 años y las entradas ya se encuentran disponibles desde $5.000.

El Festival de Verano propone un formato poco habitual en la provincia: una experiencia continua de 10 horas, que combina sunset y noche en una misma jornada. La idea central es acompañar el paso del atardecer a la noche con una propuesta musical y de producción que evoluciona a lo largo del evento, invitando al público a vivirlo de principio a fin y en comunidad.

Durante el tramo sunset, el line up contará con las presentaciones de Victoria Más, Marun Brothers y Fedra Nurkai, artistas que marcarán el inicio de la jornada con sets pensados para el atardecer. Además, desde la organización adelantaron que habrá un artista central del festival que será develado próximamente, junto a una sorpresa nocturna que completará la experiencia cuando caiga la noche.

El Festival de Verano se consolida como una apuesta autogestiva que busca generar un espacio de encuentro, celebración y disfrute colectivo, combinando música, producción cuidada y una propuesta integral para el público sanjuanino.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada y toda la información actualizada sobre el evento, incluidos anuncios del line up y novedades, se encuentra disponible a través de las redes sociales oficiales de la productora SERES Produciendo.