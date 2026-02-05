Un motociclista murió al chocar contra un camión recolector municipal en Rivadavia

Un hombre de 59 años perdió la vida la noche del pasado miércoles tras protagonizar un violento choque entre su motocicleta y un camión recolector de residuos perteneciente a la municipalidad local. El accidente se registró minutos después de las 21:30 en la calle Lavalle, a metros de la intersección con Juncal, en el barrio Villa San Roque.

Según informaron fuentes oficiales consultadas, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por Lavalle al momento de la colisión. Las circunstancias exactas que desencadenaron el impacto se encuentran bajo investigación exhaustiva por parte de las autoridades. La víctima fatal fue identificada como Víctor Hugo Silva.

Publicidad

Testimonios preliminares indican que el camión municipal se encontraba realizando tareas de recolección de malezas sobre el carril sur de la calzada. Sin embargo, existen versiones divergentes sobre la dinámica del siniestro. Una línea de investigación sugiere que el vehículo de gran porte habría frenado de manera intempestiva, provocando que la motocicleta lo impactara por detrás. Otra hipótesis indica que el recolector habría estado realizando una maniobra en reversa al momento de la colisión.

El lugar fue acordonado por personal de la Comisaría 13ª y efectivos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, quienes procedieron a realizar las pericias de rigor para reconstruir los hechos con precisión. La investigación continúa abierta a la espera de los resultados de las pericias técnicas y la autopsia correspondiente.