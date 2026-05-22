Charlotte Caniggia amenazó a Telefe con abandonar Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada puso en marcha su segunda etapa con el ingreso de 13 personajes que prometen cambiar el rumbo de la casa. Entre los cuatro exjugadores y los nueve nuevos perfiles que se sumaron a la competencia la llegada de Charlotte Caniggia fue una de las más comentadas por los seguidores. Sin embargo a solo 24 horas de haber entrado la mediática ya demostró que no está dispuesta a tolerar situaciones que la incomoden.

Apenas cruzó la puerta la influencer puso su atención en el lavadero y criticó duramente el desorden acumulado por los demás participantes. Al ser una persona muy detallista con la limpieza el estado de los sectores comunes se convirtió en su primera gran molestia dentro del concurso.

Mientras limpiaba sus lockers con papel y desinfectante para acomodar sus pertenencias la hija de Mariana Nannis fue muy clara al decir que "no saben que la mugre que hay acá" manifestando su desagrado total.

La tensión subió de tono cuando Charlotte conversó en la habitación con Sebastián otro de los recién llegados. La mediática se mostró cansada de las actitudes de ciertos compañeros que intentan darle órdenes por haber ingresado recientemente.

En ese sentido aseguró que "este tema no me copa nada, que vengan acá a gritar entre todos y llenar esto de mala vibra" dejando en claro que su paciencia tiene límites muy cortos ante los gritos constantes.

Incluso ya parece haber elegido a su primera rival directa dentro del juego. Se trata de Titi la actual líder de la semana a quien tildó de ser alguien muy mandona. El roce surgió por la administración de los alimentos donde la influencer propuso un sistema de organización individual.

Ella misma explicó su postura al relatar que "yo le dije que dividamos la comida en bolsas con el nombre de cada uno, en un sector de la cocina ordenado y no se pueden robar, ¿por qué tendrían que hacerlo?" cuestionando la falta de orden en la convivencia diaria.

Aunque se filtró que habría firmado para quedarse solo unas semanas su paso por la casa más famosa ya está generando el conflicto y la polémica esperados por la producción. Con su estilo directo y su fobia a la suciedad el futuro de Charlotte en el reality dependerá de cuánto pueda soportar las reglas ajenas sin estallar nuevamente frente a las cámaras.