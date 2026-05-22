Cayó el "Rey del Viagra" en Buenos Aires tras robar pastillas y venderlas online

En un operativo que desbarató una red de venta ilegal de medicamentos de alto riesgo, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 41 años, apodado en la investigación como el "Rey del Viagra". El sospechoso, que se desempeñaba en el sector de producción de un reconocido laboratorio porteño, aprovechaba su acceso a la planta para sustraer miles de comprimidos de sildenafil y tadalafil que luego vendía a través de las redes sociales.

Un negocio millonario e ilegal

La investigación comenzó en 2023, cuando agentes de la fuerza porteña detectaron una intensa actividad de comercialización de sustancias recetadas en el entorno digital. El hombre eludía todos los controles médicos y farmacéuticos obligatorios, poniendo en riesgo la salud pública al vender fármacos sin ningún tipo de supervisión profesional.

Gracias a tareas de ciberpatrullaje y seguimiento encubierto, los investigadores pudieron reconstruir el modus operandi del acusado: realizaba entregas en diversos barrios de la Ciudad utilizando un automóvil Peugeot 308, vehículo que también terminó incautado.

Los allanamientos: de la planta al centro de acopio

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, ordenó dos allanamientos simultáneos. El primero tuvo lugar en la planta de producción ubicada en Villa General Mitre, donde se confirmó la procedencia ilícita de los insumos. El segundo, y más revelador, se llevó a cabo en una vivienda de Barracas, que funcionaba como un verdadero centro de acopio y empaque clandestino.

En el domicilio, los efectivos encontraron un escenario alarmante: 8.613 comprimidos de sildenafil y tadalafil listos para ser distribuidos, 13 kilos de otros medicamentos en diversas presentaciones y materiales para embalaje precario: frascos, cajas, etiquetas y stickers.

Un riesgo sanitario real

El detenido permanece ahora a disposición de la Justicia, imputado por infracción a la Ley de Medicamentos. Las autoridades fueron enfáticas al recordar que la venta de fármacos fuera de farmacias habilitadas constituye un delito grave, pero sobre todo, una amenaza directa a la salud de los consumidores, quienes adquieren productos sin garantía de calidad ni control médico.

La desarticulación de esta maniobra pone fin a un circuito que no solo generaba pérdidas económicas para el laboratorio, sino que exponía a los usuarios a riesgos severos por el consumo de sustancias cuya cadena de seguridad había sido completamente vulnerada.