La llamativa frase de Maxi López sobre su vínculo con Wanda Nara

Maxi López atraviesa un presente de mucha felicidad después de conseguir que sus cinco hijos compartan tiempo en un mismo lugar. Con el arribo desde Suiza de Daniela Christiansson junto a los pequeños Elle y Lando, el exjugador se reencontró también con Valentino, Constantino y Benedicto.

Respecto a esta dinámica en el hogar, el deportista reconoció que "es intenso, pero que lo estoy disfrutando. Me encanta que estén todos los chicos juntos". Además, ya se prepara para celebrar el cumpleaños de su pareja rodeado de todos sus seres queridos el fin de semana.

La armonía familiar también trajo una propuesta inesperada por parte de Wanda Nara, quien manifestó su deseo de ver a la modelo suiza en la cocina de MasterChef Celebrity. Sobre esta chance, Maxi se mostró dispuesto a apoyarla aunque advirtió sobre la exigencia del programa.

El exfutbolista aseguró que "voy a charlar con ella, a ver si tiene ganas de ponerse a cocinar. Es muy intenso, se lo voy a poder decir, fueron muchas horas ahí adentro. Pero si ella tiene ganas, está feliz, yo voy a estar contento por ella". No obstante, al imaginar el posible encuentro mediático entre su actual mujer y su ex, admitió entre risas sentir "miedo. No sé cómo va a ser".

La conversación también derivó en las recientes declaraciones de Wanda sobre los procesos judiciales de sus antiguos compañeros. La conductora había expresado que prefiere no involucrarse en las causas penales de sus exparejas.

Ante esto, López respondió con una frase que buscó llevar calma al entorno compartido. El dirigente señaló que "dice 'todos mis ex', bueno, está bien. Yo no conocía las causas legales, pero después las conocí. Lo importante es que si ella está tranquila estamos todos tranquilos". De esta manera, el deportista prioriza el bienestar colectivo para disfrutar de su familia unida en el país.