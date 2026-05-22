La Legislatura de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatir un proyecto que busca prohibir la venta, distribución, promoción y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el territorio bonaerense. La iniciativa fue impulsada ante la preocupación por el aumento del consumo de estos dispositivos, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El proyecto fue presentado por legisladores provinciales que advirtieron sobre los riesgos sanitarios asociados al uso de cigarrillos electrónicos. Según argumentaron, aunque muchas veces son promocionados como una alternativa menos dañina que el tabaco tradicional, distintos estudios científicos alertan sobre sus efectos negativos en la salud respiratoria y cardiovascular.

La iniciativa también pone el foco en las estrategias de comercialización utilizadas por las marcas, que suelen ofrecer productos con sabores dulces, frutales o mentolados y diseños llamativos orientados al público joven. Los impulsores del proyecto sostienen que esto favorece la incorporación temprana al consumo de nicotina.

Actualmente, en Argentina la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya prohíbe la importación, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, los dispositivos continúan comercializándose de manera informal en distintos puntos del país y a través de redes sociales o plataformas online.

El proyecto bonaerense busca reforzar los controles y establecer sanciones específicas dentro de la provincia para quienes comercialicen estos productos. Entre las posibles medidas figuran multas económicas, clausuras y decomiso de mercadería.

Además, la propuesta contempla campañas de concientización y prevención sobre los riesgos asociados al vapeo. Los autores remarcaron que muchos jóvenes desconocen que gran parte de estos dispositivos contienen nicotina y otras sustancias químicas potencialmente perjudiciales para la salud.

En los fundamentos del proyecto también se mencionan estudios internacionales que relacionan el uso frecuente de vapeadores con afecciones pulmonares, adicción y problemas cardiovasculares. Organismos sanitarios de distintos países vienen alertando desde hace años sobre el crecimiento sostenido del consumo en menores de edad.

El debate reabre una discusión que se replica en varios países del mundo respecto a la regulación de los cigarrillos electrónicos. Mientras algunos sectores sostienen que pueden servir como herramienta para dejar de fumar, otros advierten que terminan funcionando como puerta de entrada al consumo de nicotina entre los más jóvenes.

La iniciativa comenzará ahora su tratamiento en comisiones legislativas y podría generar un fuerte debate entre especialistas en salud, comerciantes y organizaciones vinculadas a la prevención del tabaquismo.