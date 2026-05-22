La Copa Libertadores quedó sacudida por una fuerte decisión disciplinaria de la Conmebol. El organismo sudamericano resolvió darle por ganado a Flamengo el partido suspendido ante Independiente Medellín y decretó un triunfo 3-0 para el conjunto brasileño, luego de los graves incidentes registrados en Colombia durante la cuarta fecha del Grupo A.

El encuentro había sido interrumpido tras desmanes protagonizados por simpatizantes del DIM en el estadio Atanasio Girardot. La situación obligó a suspender el partido y abrió un expediente disciplinario que finalmente derivó en una dura sanción para el club colombiano.

Además del resultado favorable para Flamengo, la Conmebol castigó a Independiente Medellín con cinco partidos como local sin público, dos encuentros sin hinchas visitantes y una multa económica superior a los 116 mil dólares, monto que será descontado de los ingresos por televisión y patrocinio.

La resolución alteró completamente la definición del grupo y terminó beneficiando a Estudiantes de La Plata, que todavía mantiene chances de clasificar a los octavos de final. Con el fallo, todos los equipos llegarán a la última jornada con la misma cantidad de partidos disputados y con diferencias mínimas en la tabla.

El conjunto platense enfrentará justamente a Independiente Medellín en la fecha decisiva. El escenario quedó claro tras el fallo: Estudiantes necesita ganar para avanzar a octavos, mientras que al equipo colombiano le alcanzará con un empate para lograr la clasificación.

El gran favorecido por la medida fue Flamengo, que no solo sumó tres puntos clave, sino que además escaló en la tabla general de la Copa Libertadores. Con la victoria otorgada por escritorio, el conjunto carioca alcanzó las 13 unidades y una diferencia de gol de +9.

Ese registro lo dejó en la pelea por terminar como el mejor primero de toda la fase de grupos, una posición estratégica porque permitiría definir todas las series eliminatorias como local hasta una eventual final continental.

Mientras tanto, Independiente Medellín quedó envuelto en una fuerte crisis deportiva e institucional. La sanción deportiva, económica y disciplinaria golpeó de lleno al club colombiano, que ahora se jugará toda la clasificación en la última jornada y bajo un clima de enorme presión.

La decisión de Conmebol también volvió a abrir el debate sobre la seguridad en los estadios sudamericanos y las sanciones ejemplares ante hechos de violencia. En esta ocasión, el organismo actuó con severidad y terminó modificando de manera directa el rumbo de uno de los grupos más parejos de la Copa Libertadores 2026.