Star Wars llega al Conte Grand con cine, feria y entrada gratuita

El universo de Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith llegará este domingo 24 de mayo al Centro Cultural Conte Grand con el inicio de un nuevo ciclo de cine mensual orientado a la cultura pop, el fandom y las comunidades geek de San Juan.

La propuesta será libre y gratuita y combinará una feria temática con la proyección de “La Venganza de los Sith”, una de las películas más emblemáticas de la saga creada por George Lucas.

El evento comenzará a las 16 con una feria dedicada al universo nerd y geek, donde habrá expositores, productos de colección, merchandising y espacios pensados para los seguidores de la franquicia galáctica.

La proyección de la película está prevista para las 20 y funcionará como apertura oficial del ciclo cinematográfico impulsado por el espacio cultural sanjuanino.

La iniciativa se desarrolla además en el marco del reciente regreso de Star Wars a las salas comerciales con el estreno de The Mandalorian & Grogu, la nueva producción basada en la exitosa serie del universo creado por Lucas.

Desde la organización remarcaron que la propuesta busca recuperar la experiencia colectiva del cine y consolidar un espacio de encuentro para fanáticos de la cultura pop en la provincia. La elección de “La Venganza de los Sith” como película inaugural tampoco fue casual. Según explicaron desde la organización, el objetivo es volver a los orígenes narrativos de la saga para resignificar las nuevas producciones.

El episodio que cambió la galaxia

Estrenada en 2005, “La Venganza de los Sith” representa el cierre de la trilogía de precuelas y uno de los capítulos más importantes de Star Wars. La historia muestra la caída de Anakin Skywalker hacia el Lado Oscuro y su transformación definitiva en Darth Vader, mientras el canciller Palpatine consolida el nacimiento del Imperio Galáctico.

La película también incluye la ejecución de la Orden 66, el episodio que marca el exterminio de los Jedi y el inicio del dominio imperial sobre la galaxia.

Desde el Conte Grand adelantaron que el ciclo continuará durante los próximos meses con nuevas funciones y propuestas vinculadas al cine y la cultura pop, aunque las próximas películas todavía no fueron confirmadas.

La cita