Un masivo operativo realizado por la Policía Federal terminó con la clausura de diez clínicas vinculadas a la red “Argentina Salud”, una estructura investigada por ejercer ilegalmente la medicina mediante el uso de matrículas y sellos médicos falsificados. Los procedimientos se desarrollaron en distintas localidades del partido bonaerense de La Matanza y dejaron un saldo de 29 detenidos.

Según confirmó la investigación judicial, los establecimientos funcionaban en condiciones irregulares y sin habilitación legal. Cinco clínicas estaban ubicadas en Virrey del Pino, tres en González Catán y dos en San Justo. La Justicia determinó además que la empresa “Argentina Salud” directamente no existía como entidad formal registrada.

La causa está a cargo del fiscal Fernando Garate y del juez de Garantías Rubén Ochipinti. Los investigadores sostienen que detrás de la fachada sanitaria operaba una organización dedicada no solo al ejercicio ilegal de la medicina, sino también al lavado de activos provenientes de delitos vinculados a la piratería del asfalto.

Entre los principales acusados aparecen Alberto Rubén Santarceri y Gabriel Musse, quienes poseen antecedentes penales por robos de mercadería en tránsito y homicidios. Según la hipótesis judicial, el dinero obtenido de esos delitos habría sido utilizado para financiar una red que incluía consultorios clandestinos, farmacias irregulares, ambulancias apócrifas y una supuesta prepaga médica.

La investigación comenzó luego de que varios médicos descubrieran que sus matrículas y firmas estaban siendo utilizadas sin autorización en certificados médicos falsos. Una de las denunciantes fue la cirujana plástica Romina Neira, quien detectó que utilizaban su nombre y sello en documentación adulterada vinculada incluso a causas judiciales.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron más de 50 sellos médicos falsificados, medicamentos, documentación sanitaria adulterada, armas y ambulancias con patentes presuntamente apócrifas. También hallaron consultorios donde atendían personas sin títulos habilitantes o con matrículas sin validar en Argentina.

Uno de los testimonios clave fue el de Dunia Mercedes Suazo Pulido, una mujer de nacionalidad cubana que admitió no tener reválida para ejercer medicina en el país. Según declaró ante la Justicia, atendía pacientes utilizando el sello de otra médica real, Sofía Luna, que le habría sido entregado directamente por Santarceri.

El caso generó fuerte conmoción social luego de que familiares de pacientes denunciaran presuntas malas praxis y muertes ocurridas dentro de las clínicas investigadas. En una de las sedes de González Catán incluso se registraron protestas y enfrentamientos entre vecinos y empleados tras conocerse la magnitud del escándalo.

La Justicia ahora investiga si la organización también participaba en maniobras vinculadas a certificados médicos truchos para juicios, accidentes de tránsito y fraudes a compañías de seguros. La causa podría agravarse a medida que aparezcan nuevos damnificados y denuncias de pacientes atendidos en los centros clandestinos.