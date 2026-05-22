La receta definitiva para hacer manteca clarificada saludable

Cada vez más personas buscan alternativas saludables en la cocina y el ghee se posiciona como el gran favorito. Este ingrediente que crece con fuerza en Argentina es una especie de manteca clarificada que no solo aporta un sabor diferente sino que también es mucho más beneficiosa para el organismo. Figuras reconocidas como Juana Viale y Agustina Cherri ya lo incorporaron a su alimentación cotidiana basada en plantas.

Aunque se puede conseguir envasado porque no necesita heladera también es posible elaborarlo de forma casera siguiendo los consejos de Jordi Cruz. El chef español ganador de seis estrellas Michelin y jurado de MasterChef España es un gran defensor de este producto.

Al referirse a este ingrediente el cocinero afirma que "al ghee le digo el oro líquido de la cocina" destacando su valor gastronómico. Según sus palabras "es mantequilla clarificada, que se utiliza en la alimentación ayurvédica. Un aceite puro, dorado y aromático. Un ingrediente sencillo, pero con una historia milenaria y un sabor que transforma cualquier plato". Su origen se remonta a la medicina de la India donde se usa desde hace más de 5.000 años tanto en preparaciones culinarias como en rituales y remedios naturales.

El proceso de clarificación elimina el agua junto con la lactosa y la caseína dejando únicamente la grasa pura. El chef explica que "es una grasa saludable con un punto de humo muy alto, ideal para saltear y cocinar sin que se queme. Es libre de lactosa y de caseína, lo que lo hace mucho más digerible que la manteca normal, manteniendo las vitaminas A, E, D y K. Y sus grasas son de cadena corta, fáciles de metabolizar".

Para realizarlo en casa se necesitan 250 gramos de manteca sin sal de buena calidad. El primer paso consiste en colocar la materia prima en una olla a fuego muy bajo hasta que se derrita por completo o usar el microondas con toques de calor.

Luego se pasa a un frasco que debe quedar en la heladera boca abajo hasta enfriar. Una vez sólido se retira el suero blanco de la superficie y la parte grasa vuelve al fuego hasta alcanzar los 180 grados. Finalmente se debe colar con una gasa o filtro fino para obtener el líquido limpio que puede guardarse fuera de la heladera.

Este ingrediente milenario permite saltear verduras sin que se quemen o dar un aroma superior al arroz. También funciona para untar tostadas o reemplazar a la manteca común en pastelería logrando migas más húmedas. La calidad del resultado final dependerá siempre de la manteca inicial siendo las de campo o pastoreo las que otorgan un color más intenso.