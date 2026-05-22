El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación dio a conocer el cronograma de operativos del programa Garrafa Hogar, que se llevará adelante entre el martes 26 y el viernes 29 de mayo en distintos puntos de la provincia. La iniciativa busca acercar garrafas con condiciones de seguridad garantizadas y precios regulados a los hogares sanjuaninos.

Según informaron desde el área, el programa alcanzará a nueve departamentos durante esta etapa: Capital, Jáchal, Rawson, Ullum, Zonda, 25 de Mayo, Albardón, Angaco y Pocito. Los operativos se realizarán en espacios comunitarios, uniones vecinales, plazas y centros integradores, con horarios específicos para cada lugar.

En cuanto a los valores vigentes, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, recordó que la garrafa de 10 kilos tiene un precio de $20.000, mientras que la de 15 kilos se comercializa a $30.000, en el marco del programa oficial.

El martes 26, el operativo comenzará en Capital, con puntos en el Barrio Cabot y el CIC del Barrio Manantial. Ese mismo día también habrá distribución en Jáchal, con recorridos por distintas uniones vecinales y espacios comunitarios, incluyendo San Roque, Barrio Cauquenes, Pismanta, Bella Vista y Villa Mercedes.

El miércoles 27 será el turno de Rawson, Ullum y Zonda. En Rawson, los puntos estarán en el Barrio Serranías del Sur, Médano de Oro y la Unión Vecinal San Miguel. En Ullum, el operativo se concentrará en el Paseo de los Concejales, mientras que en Zonda se desarrollará en Plaza del Gaucho y el CIC del Barrio Obrero Municipal.

El jueves 28 continuará en 25 de Mayo y Albardón. En el primero, las entregas se realizarán en Casuarinas, Villa Santa Rosa y Villa El Tango. En Albardón, en tanto, se visitarán el Lote Hogar N°6, el Barrio El Socorro y el Barrio Kirchner en Campo Afuera.

Finalmente, el viernes 29, el programa llegará a Angaco y Pocito. En Angaco, los puntos serán el club local, la Unión Vecinal de Villa del Salvador y la plaza del Barrio Francisco Césped. En Pocito, el recorrido incluirá el Barrio Ruta 40, el Club Carpintería y la Unión Vecinal del Barrio Municipal.

Desde el Gobierno provincial recordaron que los vecinos deben acercarse en los días, horarios y lugares indicados para acceder al beneficio, y recomendaron consultar los canales oficiales para obtener información actualizada o ante posibles modificaciones en el cronograma.