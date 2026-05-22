Viernes 22 de Mayo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Provinciales > Cronograma

Cuál será el recorrido de la Garrafa Hogar del 26 al 29 de mayo por los departamentos

El Gobierno de San Juan confirmó un nuevo operativo del programa Garrafa Hogar que se desarrollará del martes 26 al viernes 29 de mayo en nueve departamentos.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
El objetivo es garantizar el acceso a garrafas seguras a precios accesibles para los vecinos. (Archivo)

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación dio a conocer el cronograma de operativos del programa Garrafa Hogar, que se llevará adelante entre el martes 26 y el viernes 29 de mayo en distintos puntos de la provincia. La iniciativa busca acercar garrafas con condiciones de seguridad garantizadas y precios regulados a los hogares sanjuaninos.

Según informaron desde el área, el programa alcanzará a nueve departamentos durante esta etapa: Capital, Jáchal, Rawson, Ullum, Zonda, 25 de Mayo, Albardón, Angaco y Pocito. Los operativos se realizarán en espacios comunitarios, uniones vecinales, plazas y centros integradores, con horarios específicos para cada lugar.

En cuanto a los valores vigentes, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, recordó que la garrafa de 10 kilos tiene un precio de $20.000, mientras que la de 15 kilos se comercializa a $30.000, en el marco del programa oficial.

El martes 26, el operativo comenzará en Capital, con puntos en el Barrio Cabot y el CIC del Barrio Manantial. Ese mismo día también habrá distribución en Jáchal, con recorridos por distintas uniones vecinales y espacios comunitarios, incluyendo San Roque, Barrio Cauquenes, Pismanta, Bella Vista y Villa Mercedes.

El miércoles 27 será el turno de Rawson, Ullum y Zonda. En Rawson, los puntos estarán en el Barrio Serranías del Sur, Médano de Oro y la Unión Vecinal San Miguel. En Ullum, el operativo se concentrará en el Paseo de los Concejales, mientras que en Zonda se desarrollará en Plaza del Gaucho y el CIC del Barrio Obrero Municipal.

El jueves 28 continuará en 25 de Mayo y Albardón. En el primero, las entregas se realizarán en Casuarinas, Villa Santa Rosa y Villa El Tango. En Albardón, en tanto, se visitarán el Lote Hogar N°6, el Barrio El Socorro y el Barrio Kirchner en Campo Afuera.

Finalmente, el viernes 29, el programa llegará a Angaco y Pocito. En Angaco, los puntos serán el club local, la Unión Vecinal de Villa del Salvador y la plaza del Barrio Francisco Césped. En Pocito, el recorrido incluirá el Barrio Ruta 40, el Club Carpintería y la Unión Vecinal del Barrio Municipal.

Desde el Gobierno provincial recordaron que los vecinos deben acercarse en los días, horarios y lugares indicados para acceder al beneficio, y recomendaron consultar los canales oficiales para obtener información actualizada o ante posibles modificaciones en el cronograma.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD