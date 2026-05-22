Carmina Burana suma nuevas funciones en el Teatro del Bicentenario

La expectativa por el regreso de Carmina Burana al Teatro del Bicentenario obligó a sumar nuevas funciones. A las presentaciones previstas inicialmente para el 10 y 11 de junio, ahora se agregaron funciones el 12 y 13, todas programadas para las 21 en la Sala Principal.

La producción coreográfica creada por Mauricio Wainrot volvió a despertar un fuerte interés del público sanjuanino y se consolida como una de las apuestas artísticas más importantes de la temporada cultural 2026.

La monumental puesta fue realizada en los talleres del Teatro del Bicentenario y cuenta además con colaboración de piezas escenográficas y vestuario pertenecientes a la creación original del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Desde el espacio cultural destacaron que la producción reafirma el posicionamiento del teatro sanjuanino como un centro de excelencia artística y de desarrollo de espectáculos de gran escala.

Beneficios y descuentos especiales

En el marco de los 10 años del Teatro del Bicentenario, la organización lanzó promociones especiales para ampliar el acceso del público a la obra.

Entre los beneficios disponibles se encuentra una preventa exclusiva con 50% de descuento para la Categoría Roja mediante el código “CARMINA”, vigente hasta el 5 de junio tanto para compras online como en boletería.

Además, se habilitó la promoción “Ticket Match 2x1” destinada a personas de hasta 35 años. El beneficio permite asistir acompañado abonando una sola entrada en Categoría Azul utilizando el código “2X1CARMINA”.

También continúan disponibles planes de pago de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan.

Las entradas tienen valores de $40.000 y $36.000, según la ubicación seleccionada.

Una obra emblemática

La célebre cantata escénica compuesta por Carl Orff encuentra en la versión coreográfica de Wainrot una síntesis entre danza, teatralidad y música en vivo.

La obra desarrolla un universo visual atravesado por el destino, la sensualidad y la fuerza vital, elementos que la convirtieron en una de las producciones más reconocidas dentro del repertorio contemporáneo argentino.

La reposición coreográfica está a cargo de Victoria Balanza y del coreógrafo Alexis Mirenda, ambos históricos intérpretes de la obra durante su paso por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.

El elenco artístico contará con la participación del argentino radicado en Estados Unidos Lucas Segovia, quien interpretará el rol protagónico de “Amor”. También integran la puesta el bailarín Facundo Cornejo y las artistas sanjuaninas María del Valle Montes y Gema Bueno en los papeles femeninos centrales.

La producción reúne además a 28 bailarines provenientes de distintas provincias argentinas, seleccionados mediante una audición nacional que conformó un elenco federal para esta nueva temporada.

La propuesta conserva también la concepción original de vestuario y escenografía creada por Carlos Gallardo, histórica dupla artística de Wainrot, cuya estética visual se transformó en una de las marcas distintivas de la obra.

Funciones y entradas