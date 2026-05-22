El penitenciario borracho que mató a un motociclista quedará en libertad

La Justicia sanjuanina formalizó este jueves la investigación penal contra Lorenzo Martínez Colomé, el agente del Servicio Penitenciario señalado como responsable del siniestro vial ocurrido en Caucete que derivó en la muerte del motociclista cordobés Eduardo Javier Beucher y en lesiones sufridas por Cecilia Lorena Budini, esposa de la víctima fatal.

La audiencia de control de formalización se desarrolló sin la presencia del acusado en calidad de detenido y estuvo encabezada por el juez Federico Rodríguez. Durante la exposición fiscal, se imputó a Martínez Colomé por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Beucher y lesiones culposas respecto de Budini.

Desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó un plazo de seis meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP), además de medidas de coerción consideradas básicas y la inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor por el mismo término. El magistrado hizo lugar al planteo y dispuso la prohibición de manejar mientras avance la pesquisa judicial.

Según explicó Fiscalía durante la audiencia, la reconstrucción preliminar del hecho indica que el imputado no habría respetado la prioridad de paso. De acuerdo con la hipótesis acusatoria, la motocicleta circulaba por el lateral derecho del automóvil conducido por Martínez Colomé cuando éste habría invadido su carril, situación que impidió al conductor del rodado menor evitar el impacto.

No obstante, los investigadores aclararon que aún resta una prueba considerada clave para definir con precisión la mecánica del choque: la pericia accidentológica. Ese estudio deberá determinar velocidades, trayectorias y responsabilidades técnicas vinculadas al siniestro ocurrido el pasado 1 de mayo en la intersección de calles Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento, en Caucete. Según la causa, Beucher y Budini se trasladaban en una motocicleta BMW 1200 cc cuando impactaron contra un Ford Focus guiado por el penitenciario.

El motociclista, de 55 años, permaneció varios días internado en grave estado en el Hospital Rawson con fractura de pelvis y perforación abdominal, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento. Budini, en tanto, sufrió lesiones leves y recibió el alta médica días después.

Otro eje relevante de la investigación gira en torno al estado psicofísico del acusado al momento del hecho. Fiscalía reveló que Martínez Colomé manifestó espontáneamente en sede policial encontrarse bajo licencia psiquiátrica, motivo por el cual se solicitó un informe interdisciplinario y documentación vinculada a su situación médica y laboral.

El Ministerio Público Fiscal también pidió informes al Servicio Penitenciario Provincial, desde donde se indicó que el agente se encontraba en actividad al momento del siniestro, aunque habría gozado de licencias anteriormente. La intención es determinar la veracidad de lo declarado, si consumía medicación y si ésta resultaba compatible con la conducción y el eventual consumo de alcohol.

En ese contexto, se confirmó que el test de alcoholemia practicado al imputado arrojó 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre. Si bien ese resultado no encuadraría, por ahora, como agravante específica, la Fiscalía pretende establecer si el acusado conservaba plena capacidad para conducir cuando ocurrió el choque.