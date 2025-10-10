Charly García y Sting sorprendieron a sus seguidores con la publicación de In The City, una versión especial de “In the city that never sleeps” del álbum Kill Gill del músico argentino. La colaboración surgió de manera espontánea tras el encuentro de ambos artistas en el Arena Buenos Aires durante un show de Sting a fines de febrero de este año.

Dominic Miller, guitarrista argentino y miembro de la banda de Sting, participó en las grabaciones junto a Diego López de Arcaute en batería. Las sesiones se realizaron en Buenos Aires, mientras que Sting y Miller registraron sus partes en Permanent Waves Studios bajo la dirección de Tony Lake. La masterización estuvo a cargo de Ted Jensen en Sterling Sound, garantizando la continuidad sonora característica de García.

Ambos artistas destacaron la naturalidad y el entusiasmo de la colaboración. Charly expresó que la canción ya estaba escrita y que su inglés encajaba perfectamente con la voz de Sting en el estribillo. Por su parte, el británico aseguró que fue un honor y un placer combinar armonías que enriquecieron la canción.

El videoclip, dirigido por Belén Asad, mezcla escenas de Buenos Aires y Nueva York, mostrando a los artistas recorriendo la ciudad de noche en taxis, mientras Miller toca en el subte. La directora explicó que su labor consistió en trasladar la idea de García a la pantalla y lograr una continuidad visual entre ambas ciudades, generando una ambigüedad que hace sentir que los espectadores acompañan a los músicos en un solo recorrido urbano.

Asad contó que la producción incluyó etapas en la casa de Charly, recorridos en taxis antiguos por Buenos Aires y filmaciones en Nueva York junto al equipo de Sting. “Se logró una amalgama entre las ciudades, donde no se distingue cuál es cuál. El contenido quedó coherente”, señaló.