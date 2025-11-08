Chechu Bonelli, modelo y conductora, volvió a estar en el centro de la atención mediática después de haber atravesado recientemente su separación de Darío Cvitanich tras 14 años de relación.

Durante la emisión de LAM, el programa de espectáculos puso el foco en un posible vínculo con el piloto Juan "Cochito" López. El panelista Pepe Ochoa fue quien lanzó la información, asegurando que Chechu y Cochito estarían iniciando una relación. El panelista Ochoa también recordó que el piloto fue vinculado a Pampita hace algunos meses, aunque esos rumores no fueron confirmados o desmentidos por las partes involucradas.

Tras la declaración de Ochoa, Chechu Bonelli decidió aclarar la situación rápidamente a través de sus redes sociales. La modelo y conductora escribió: "Por favor, no me inventen más romances. Soy SOLA y muy feliz". Además, agregó un mensaje que resumió su estado de ánimo, dejando en claro que se encuentra plena y sin necesidad de vincularse sentimentalmente: "Amo mi vida".

A pesar de la contundencia de su desmentida, Bonelli decidió usar el humor alrededor del tema. En otra historia, compartió una foto suya junto a una de López y bromeó: "Ah, pero para! Esto me encantaría que fuera verdad, eh".